Estalla el caos en Kenia, luego de que las fuerzas de seguridad dispararan contra dolientes en el velorio del líder opositor

Las fuerzas de seguridad de Kenia dispararon al aire y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a miles de personas el jueves en un estadio donde estaba expuesto el cuerpo del fallecido líder de la oposición, Raila Odinga.

Odinga, una figura importante durante décadas en la política keniana, que fue prisionero político y se postuló sin éxito a la presidencia cinco veces, murió el miércoles a los 80 años en India, donde estaba recibiendo tratamiento médico.

Con miles de sus partidarios en las calles desde temprano en la mañana, el caos estalló cuando una gran multitud atravesó una puerta del estadio deportivo de Nairobi, lo que llevó a los soldados a disparar al aire, dijo un testigo de Reuters.

La policía luego lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos, según mostraron KTN News y Citizen TV, dejando el estadio desierto.

Más temprano ese mismo día, miles de personas irrumpieron brevemente en el aeropuerto internacional de Nairobi, interrumpiendo una ceremonia en la que el presidente William Ruto y otros funcionarios recibían el cuerpo de Odinga con honores militares. Esto provocó una suspensión de dos horas de las operaciones del aeropuerto.

DEVOCIÓN

Las multitudes también inundaron las calles cercanas e intentaron ingresar al parlamento, donde el gobierno había programado originalmente la vista pública.

Aunque es conocido principalmente como una figura de la oposición, Odinga se convirtió en primer ministro en 2008 y también alcanzó un pacto político con Ruto el año pasado en una carrera de alianzas cambiantes.

Despertó una devoción apasionada entre sus partidarios, especialmente en su tribu Luo, ubicada en el oeste de Kenia, muchos de los cuales creen que le robaron la presidencia mediante fraude electoral.

Los dolientes de Odinga, muchos de los cuales aún no habían nacido en 1991, cuando Kenia se convirtió en una democracia multipartidaria, rindieron homenaje a los esfuerzos de Odinga como activista.

“Luchó incansablemente por la democracia multipartidista y hoy disfrutamos de esas libertades gracias a su lucha”, dijo a Reuters el estudiante universitario Felix Ambani Uneck en el estadio al que acudieron miles de personas a pie y en motocicleta.