“Estoy muy avergonzado por todo lo que está pasando”; tiktokers rusos dan su postura sobre el conflicto con Ucrania

A dos días de que comenzó la invasión militar de Rusia a Ucrania, influencers en TikTok que son de nacionalidad rusa y viven en México y España, han dado a conocer su postura sobre este conflicto armado que hasta ahora ha cobrado más de un centenar de vidas entre soldados y civiles. Entre sus comentarios todos han dejado ver su desacuerdo ante el movimiento armado, expresaron que se sienten avergonzados por la situación y externaron el temor que tienen de regresar a su país en este momento, Ale Ivanova, con seis millones de seguidores en TikTok, y quien se caracteriza por brindar contenido sobre cómo viven los rusos, compartió un video en el que expresa su tristeza ante la guerra que inició Vladimir Putin, presidente de Rusia. "Me duele verlo porque somos hermanos, rusos y ucranianos somos la misma gente. Me siento muy confundida, en nuestros medios nos están diciendo que nosotros estamos apoyando a la gente de Ucrania que están viviendo genocidio. Pero aquí veo otras cosas", comentó Ale. En tanto, explicó que la desinformación circula por todo Rusia de manera muy distina al resto del mundo: "Por lo que yo he escuchado y he visto, mucha gente rusa no lo ve como una guerra. Mi familia vive muy cerca de allá, estoy muy preocupada y lo único que quiero es que esto acabe", concluyó.

Por su parte, Artamios, influencer con 3.3 millones de seguidores y residente en España, reveló lo afortunado que se siente ya que hace unos días él estuvo de visita por la planta nuclear de Chernobyl con el objetivo de compartir contenido sobre ese sitio. "No te das cuenta de lo rápido que cambian las cosas y ahora mismo estoy super preocupado por mi familia. Todo por la maldita guerra, la gente inocente no tiene que sufrir", explicó el joven. "Debería estar en la guerra de Ucrania. En Rusia el ejército es obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años. Hace dos meses cumplí 18 años, pero como vivo en España he podido evitar este proceso, aunque no al cien por ciento", compartió. "Yo actualmente no puedo entrar a Rusia porque me llevan al ejército. Y con todo el tema que está pasando quiero decir que no estoy a favor de ninguna de las partes. Como sabéis, yo tengo familia en Ucrania. Estoy muy avergonzado por todo lo que está pasando y sobre todo siento miedo por mis seres queridos", comentó Artamios quien suele dirigir su contenido a la diversión y al baile. "De verdad, las cosas no se solucionan con violencia. Espero de corazón, pero sé que es imposible, que ninguna persona muera por este conflicto. Muchas gracias por escucharme", finalizó.

En tanto, una joven cuyo usuario en TikTok es Starlubashka y quiene tiene poco más de 84 mil seguidores, dijo: “Hola yo soy rusa. La verdad está muy feo esto. No entiendo como en el siglo 2022, todavía alguien puede así tan fácil atacar a otro país. A toda la gente rusa nos da mucha vergüenza por lo que está pasando ahorita porque nosotros no queremos guerra. Nadie, ninguna persona sana quiere guerra”, explicó la joven que hoy vive en México. Respecto a la información que circula en Rusia, refirió que: “Son muy mentirosos (quienes trabajan con Putin), son homofóbicos y corruptos. Ahorita no vemos cómo deshacernos de ellos porque tienen raíces muy fuertes en el país”, dijo.