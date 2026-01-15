EU anuncia la creación de una ‘Junta de Paz’ para Gaza... sin dar más detalles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la creación de la ‘Junta de Paz’, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza (destacando su transición política y la reconstrucción tras dos años de conflicto entre Israel y Hamás), aunque evitó dar los nombres de sus integrantes, los cuales dijo que “se anunciarán próximamente”.

“Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar”, escribió Trump en un breve mensaje en su red Truth Social que sin añadir más detalles al respecto, ni los nombres de los integrantes.

TE PUEDE INTERESAR: Netanyahu califica segunda fase de alto al fuego como mayormente simbólica

La confirmación llega luego que el miércoles los representantes del gobierno Trump también explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir el presidente estadounidense.