EU anuncia la creación de una ‘Junta de Paz’ para Gaza... sin dar más detalles

Internacional
/ 15 enero 2026
    EU anuncia la creación de una ‘Junta de Paz’ para Gaza... sin dar más detalles
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la creación de la ‘Junta de Paz’, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza. AP
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

Llega luego que el gobierno Trump explicaron que se darán más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la creación de la ‘Junta de Paz’, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza (destacando su transición política y la reconstrucción tras dos años de conflicto entre Israel y Hamás), aunque evitó dar los nombres de sus integrantes, los cuales dijo que “se anunciarán próximamente”.

“Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar”, escribió Trump en un breve mensaje en su red Truth Social que sin añadir más detalles al respecto, ni los nombres de los integrantes.

TE PUEDE INTERESAR: Netanyahu califica segunda fase de alto al fuego como mayormente simbólica

La confirmación llega luego que el miércoles los representantes del gobierno Trump también explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir el presidente estadounidense.

Durante la segunda fase del plan de alto al fuego para Gaza, según la Casa Blanca, implica la instauración de un gobierno tecnocrático temporal, la desmilitarización del enclave y la reconstrucción de infraestructuras esenciales.

TE PUEDE INTERESAR: EU anuncia inicio de segunda fase del plan para Gaza; incluye desarme de Hamás

También afirmaron que dentro de unas dos semanas se publicará más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipular el plan de paz de Trump.

Esta semana, el enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas, bautizado como Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin presencia de Hamás.

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

