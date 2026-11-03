EU busca establecer una presencia militar a largo plazo en Venezuela

Un acuerdo podría representar el inicio de una nueva etapa significativa, y quizá arriesgada, en la relación de Estados Unidos con Venezuela. El gobierno de Donald Trump está negociando con Venezuela un acuerdo que sentaría las bases para una posible presencia militar estadounidense a largo plazo en el país, dijeron funcionarios estadounidenses.

Las conversaciones podrían abrir la puerta a una nueva etapa significativa y quizá arriesgada en la relación de Estados Unidos con Venezuela, a medida que los dos antiguos adversarios intentan avanzar hacia la cooperación militar. Los altos funcionarios de Venezuela se han subordinado al presidente Trump desde que las tropas estadounidenses mataron a decenas de personas en una incursión nocturna en Venezuela en enero y se llevaron a Nicolás Maduro, el líder del país, a una prisión en Nueva York. En un discurso pronunciado en Washington el lunes, Trump habló de “nuestra conquista de Venezuela”.

Las negociaciones son la manifestación más reciente de las políticas cada vez más militarizadas del gobierno estadounidense en Latinoamérica. Trump y sus principales asesores han ordenado a las tropas llevar a cabo operaciones en toda la región, incluyendo acciones conjuntas con las fuerzas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Las fuerzas armadas estadounidenses también han llevado a cabo decenas de ataques letales contra embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico oriental que muchos expertos legales señalan que son ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Trump ha forjado lazos de seguridad más estrechos con muchos de los gobiernos de derecha de la región y tiene tropas y recursos militares en bases de Centroamérica y Sudamérica.

La nueva líder autoritaria de Venezuela, Delcy Rodríguez, es aliada de Maduro y tiene un historial de críticas a Estados Unidos, incluido a sus fuerzas armadas. Sin embargo, desde la destitución de Maduro ha trabajado de cerca con el secretario de Estado, Marco Rubio. El Departamento de Estado, bajo la dirección de Rubio, encabeza las conversaciones sobre el pacto militar, conocido como acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas (SOFA, por su sigla en inglés), dijeron los funcionarios estadounidenses, quienes hablaron bajo la condición de anonimato para discutir diplomacia delicada. Cualquier detalle sobre una presencia de tropas estadounidenses a largo plazo en Venezuela, incluyendo cantidades y ubicaciones, se resolvería en acuerdos futuros.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que ha negociado acuerdos de estatuto de fuerzas con más de 100 países. Estados Unidos mantiene a decenas de miles de soldados en bases de algunos de ellos, pero solo a unos pocos asesores o unidades en otros. Los pactos, dijo, “promueven la cooperación en materia de defensa al proporcionar un marco legal claro y predecible para que las fuerzas estadounidenses trabajen en actividades acordadas mutuamente con nuestros socios de seguridad, tales como visitas de barcos, entrenamiento, ejercicios y asistencia humanitaria”. La Embajada de Venezuela en Washington no respondió a una solicitud de comentarios.

Es inusual que el gobierno estadounidense intente llegar a un acuerdo de este tipo con Venezuela, que hasta hace poco consideraba a Estados Unidos un enemigo y cuyas tropas sufrieron bajas durante el ataque estadounidense de enero. La ideología populista antiestadounidense en Venezuela conocida como chavismo aún cuenta con el apoyo de entre el 10 y el 20 por ciento de los ciudadanos, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas y las agencias de seguridad, dicen los expertos. Estos podrían convertirse en opositores abiertos a las negociaciones. Incluso fuera de esos ideólogos, muchos venezolanos se indignan ante lo que llaman una nueva forma de colonialismo occidental, con Trump alardeando de quedarse con el petróleo del país. Ver tropas estadounidenses en el país podría avivar su enojo.

Funcionarios del Departamento de Estado dieron a algunos asistentes del Congreso una sesión informativa formal sobre las inminentes negociaciones con Venezuela a finales de octubre. El lunes, Rubio se reunió en Washington con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco. Discutieron sobre las conversaciones de reconciliación entre las facciones políticas del país, la posibilidad de futuras elecciones y la posible liberación de presos políticos, señaló el Departamento de Estado. Su resumen de la reunión no mencionó negociaciones sobre un acuerdo militar. Después de la letal operación estadounidense en la que Maduro fue capturado el 3 de enero, el Pentágono afirmó que no tenía presencia militar en Venezuela. Cuando una serie de terremotos devastadores azotó a Venezuela en junio, el Comando Sur de Estados Unidos envió unos 2000 soldados a Venezuela y sus alrededores, dijo el comandante a cargo, el general Francis Donovan. Los que ingresaron al país ya se fueron.

Venezuela tiene costa en el Caribe y fronteras terrestres con Colombia, Brasil y Guyana, lo que la hace muy adecuada como base de operaciones regional. Las fuerzas armadas de Estados Unidos y otras agencias estadounidenses están realizando operaciones en Colombia para intentar detener el narcotráfico. Los contrabandistas trasladan las drogas de Colombia a Venezuela y luego, principalmente, a Europa. En junio, el Comando Sur llevó a cabo un ataque aéreo en Venezuela que mató a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, fundador del Tren de Aragua, una organización criminal en Venezuela que el gobierno de Trump busca aplastar, dijeron funcionarios de ambos países. La CIA proporcionó inteligencia y las fuerzas venezolanas participaron en la operación, dijeron.

Una de las preguntas es si Estados Unidos tiene la intención de establecer y mantener bases militares estadounidenses en Venezuela o colocar tropas en bases venezolanas. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo en Caracas que Estados Unidos esperaba expandir su cooperación de seguridad con Venezuela, pero afirmó que cualquier discusión seria sobre el establecimiento de bases estaba “muy, muy lejos en el futuro”. Dijo que actualmente no había conversaciones sobre bases con el gobierno venezolano. La Embajada de Estados Unidos en Caracas, que reanudó sus operaciones recientemente tras permanecer cerrada durante siete años, cuenta con un agregado militar de tiempo completo y un pequeño grupo de infantes de Marina, dijo el funcionario.

Hasta ahora, los esfuerzos del Pentágono y el Comando Sur para reforzar los lazos militares en Sudamérica se han enfocado en Ecuador y Colombia. Un exfuncionario estadounidense que trabajó en la cooperación militar en Latinoamérica dijo que había desafíos para establecer una presencia de tropas estadounidenses en Venezuela, incluso si los funcionarios lograban negociar un acuerdo. Un problema es la deficiente infraestructura del país, incluso en la Embajada de Estados Unidos, afirmó. Otro es el hecho de que las fuerzas armadas estadounidenses no han interactuado con las fuerzas venezolanas en casi una década, por lo que forjar una relación de trabajo llevaría tiempo.

Las negociaciones con Venezuela sobre un acuerdo militar se producen en un momento político delicado, debido al debate en Washington y Caracas sobre el calendario electoral y las conversaciones acerca de quién podría ser el próximo líder de Venezuela. Es el gobierno de Rodríguez el que negocia los acuerdos diplomáticos con el Departamento de Estado. Trump le ha expresado su pleno respaldo y ha dicho que Venezuela no está preparada para celebrar elecciones. Rubio ha estado impulsando discusiones políticas dentro de Venezuela que supuestamente tienen el objetivo de lograr los cambios estructurales necesarios para realizar unas elecciones justas. Pero ni él ni ningún funcionario venezolano ha dado fechas concretas para elecciones locales o nacionales.