Venezuela ‘necesita mucho más que dinero’ para reconstrucción, dice Machado tras acuerdo con EU

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    Venezuela ‘necesita mucho más que dinero’ para reconstrucción, dice Machado tras acuerdo con EU
    Esto ocurre seis días después de la firma de un histórico acuerdo petrolero que otorga a Washington el control de más del 20% de las reservas de crudo del país suramericano. AP.

La opositora considera que este acuerdo se firmó con un régimen ‘ilegítimo’ y se desconoce cuál es el alcance del mismo

CARACAS.- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este jueves a la Administración de Donald Trump que los “enemigos” de EU se encuentran hoy en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

“Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, dijo Machado en un video publicado en sus redes sociales, en su primera reacción al convenio petrolero y un día después de la visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que sirvió de marco para la firma de varios acuerdos con empresas de EE.UU e Italia.

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La opositora explicó que tardó en pronunciarse sobre el acuerdo porque estaba intentando “conseguir” la mayor información posible al respecto, pero advirtió de que “aún no se conoce el verdadero alcance” del mismo.

“¿Quién firma?, ¿Qué es realmente lo que se firma?, ¿Quién pone el dinero?, ¿Quién da las garantías?, ¿Como beneficia esto a los venezolanos?”, cuestionó Machado.

En su opinión, el sector petrolero es “solo una parte de la inmensa reconstrucción” de Venezuela que, aseguró, “necesita mucho más que dinero”.

“En un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada”, continuó

Por ello, insistió en que para el desarrollo del país es necesario que haya un Gobierno electo por el voto popular.

“Todo esto requiere trabajar de forma sostenida bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia. Y esto solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático. Los venezolanos sabemos que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas (...) Esa es la única y verdadera garantía de éxito y estabilidad para cualquier inversión de gran escala”, añadió.

El pasado viernes, los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron un convenio histórico en materia petrolera alcanzado casi ocho meses después del acercamiento entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la Administración de Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Rodríguez ha destacado que el acuerdo prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo”.

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209 mil 335 millones de dólares en virtud del convenio.

La Casa Blanca confirmó además que entregó una concesión de 100 años a la compañía privada North American Blue Energy Partners (NABEP), del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, para explotar el petróleo venezolano.

En el marco de este acuerdo, Wrigth estuvo el miércoles en Caracas para concretar la firma de contratos con las estadounidenses Chevron, General Electric (GE) Vernova y la italiana ENI.

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