EU hunde ‘narcolancha’ en el Pacífico, persona que tripulaba falleció

Internacional
/ 23 diciembre 2025
    EU hunde ‘narcolancha’ en el Pacífico, persona que tripulaba falleció
    La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destruyó este lunes una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en una ruta del Pacífico Oriental. CAPTURA DE PANTALLA

La embarcación fue calificada por el Comando sur de Estados Unidos como “de bajo perfil”

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destruyó este lunes una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en una ruta del Pacífico Oriental que el país norteamericano asegura que es utilizada por organizaciones criminales de forma recurrente.

La embarcación fue calificada por el Comando sur de Estados Unidos como “de bajo perfil” y fue destruida durante un nuevo operativo del operativo “Lanza del Sur” que se desarrolla en aguas internacionales.

De acuerdo con el Comando Sur, una persona que tripulaba la nave falleció a consecuencia del ataque.

ATAQUE TRUMP CONTRA VENEZUELA Y COLOMBIA

El ataque sucedió el mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolas Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder y además también arremetió contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo como un “alborotador”.

Ambos mandatarios suramericanos han rechazado en diversas ocasiones las destrucciones de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, calificando los actos como “ejecuciones extrajudiciales” y uno de los casos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se asesinó a un pescador en uno de los operativos ejecutados en septiembre.

Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares al adelantado este lunes y matado a más de un centenar de personas sin revelar identidad de las personas o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.

(Con información de EFE)

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

