EU hunde ‘narcolancha’ en el Pacífico, persona que tripulaba falleció

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destruyó este lunes una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en una ruta del Pacífico Oriental que el país norteamericano asegura que es utilizada por organizaciones criminales de forma recurrente.

La embarcación fue calificada por el Comando sur de Estados Unidos como “de bajo perfil” y fue destruida durante un nuevo operativo del operativo “Lanza del Sur” que se desarrolla en aguas internacionales.

De acuerdo con el Comando Sur, una persona que tripulaba la nave falleció a consecuencia del ataque.