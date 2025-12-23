EU hunde ‘narcolancha’ en el Pacífico, persona que tripulaba falleció
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La embarcación fue calificada por el Comando sur de Estados Unidos como “de bajo perfil”
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destruyó este lunes una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en una ruta del Pacífico Oriental que el país norteamericano asegura que es utilizada por organizaciones criminales de forma recurrente.
La embarcación fue calificada por el Comando sur de Estados Unidos como “de bajo perfil” y fue destruida durante un nuevo operativo del operativo “Lanza del Sur” que se desarrolla en aguas internacionales.
TE PUEDE INTERESAR: Por motivos de ‘seguridad nacional’, Trump cancela cinco grandes proyectos eólicos en EU
De acuerdo con el Comando Sur, una persona que tripulaba la nave falleció a consecuencia del ataque.
ATAQUE TRUMP CONTRA VENEZUELA Y COLOMBIA
El ataque sucedió el mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolas Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder y además también arremetió contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo como un “alborotador”.
TE PUEDE INTERESAR: Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel
Ambos mandatarios suramericanos han rechazado en diversas ocasiones las destrucciones de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, calificando los actos como “ejecuciones extrajudiciales” y uno de los casos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se asesinó a un pescador en uno de los operativos ejecutados en septiembre.
Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares al adelantado este lunes y matado a más de un centenar de personas sin revelar identidad de las personas o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.
(Con información de EFE)