EU inicia investigación antidumping contra la fresa mexicana: Riesgo de nuevos aranceles en el sector agrícola

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) inició la fase preliminar de una investigación antidumping a las fresas frescas de invierno provenientes de México, cuyos resultados se esperan el próximo 17 de febrero, para ser enviados el mismo mes al Departamento de Comercio de ese País.

Esta medida, indica el Registro Federal de EU, fue solicitada el 31 de diciembre pasado por la asociación estadounidense Productores de Fresa para el Comercio Justo (SGFT), que engloba a 8 empresas del sector, una organización gremial y al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

La SGFT acusó que las fresas mexicanas están perjudicando a la industria nacional al ingresar masivamente al mercado estadounidense bajo condiciones de competencia desleal, especialmente durante el invierno. Hoy en día, la fruta entra a EU libre de aranceles debido al T-MEC.

Los productores estadounidenses y los exportadores mexicanos tienen hasta el 20 de enero para remitir a la ITC testimonios escritos y material complementario sobre las acusaciones, y al día siguiente habrá una conferencia donde se presentarán más declaraciones.

En caso de que la ITC determine que el daño por parte de los exportadores mexicanos de fresa al mercado nacional es comprobable, el Departamento de Comercio de EU podría decidir imponer aranceles a este producto.

La indagatoria supone una nueva ofensiva comercial por parte de la Administración Trump hacia el sector agropecuario mexicano, luego de la entrada en vigor del arancel compensatorio del 17.09% al tomate de su vecino, en julio.

”La Comisión notifica el inicio de la investigación de derechos antidumping de fase preliminar para determinar si existe una indicación razonable de que la industria en EU está amenazada con un daño material por motivo de las importaciones de fresas frescas de invierno procedentes de México, que presuntamente se venden en los Estados Unidos a un valor menor al justo”, apuntó la ITC.

México, por su parte, en represalia por el gravamen a la hortaliza, comenzó investigaciones antidumping contra la carne porcina estadounidense, en diciembre, y contra la manzana de la Unión Americana, el miércoles pasado.

Expertos señalan que el próximo golpe de EU a cultivos de México podría ser contra el aguacate, pues después de la cerveza es el segundo producto agroalimentario más vendido al exterior, y en noviembre la Comisión de Aguacate de California pidió establecer cupos de importación del producto.

El precio de la fresa de exportación en México se mantiene a la baja desde el 2024, de acuerdo con cifras de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). De enero a noviembre del 2025, el kilogramo tuvo un costo de 3.34 dólares, lo que refleja una caída del 13.7% anual.

Al cierre del 2025, GCMA estima que México exportó 296 mil toneladas de fresa, principalmente a EU, lo que representaría un incremento del 5.7% anual.