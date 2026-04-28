EU intercepta un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán

MIAMI.- Fuerzas Armadas de Estados Unidos interceptaron un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán mientras navegaba por el mar Arábigo, el cual momentos después fue liberado, tras realizársele una inspección y confirmar que su ruta no incluía escala en ningún puerto iraní.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo que en la mañana en el mar Arábigo, marines de Estados Unidos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el M/V Blue Star III, “un buque comercial sospechoso de intentar transitar hacia Irán en violación del bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes”.

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“Las fuerzas de Estados Unidos liberaron la embarcación después de realizar una búsqueda y confirmar que el viaje del barco no incluiría una escala en un puerto iraní”, añadió.

Los militares estadounidenses han impedido el paso de 39 buques desde que comenzó el bloqueo naval a Irán el 13 de abril por orden de Trump, quien busca presionar a la República Islámica, que a su vez mantiene el control del estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo global.

Ayer el Comando Central informó de que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, lo que se suma a al menos dos cargueros de Irán capturados en semanas anteriores en operaciones de las fuerzas de EU.

El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.

“Las fuerzas estadounidenses continúan operando y haciendo cumplir el bloqueo en todo el Medio Oriente. Hasta ahora, 39 embarcaciones han sido redirigidas para garantizar el cumplimiento; añadió el Centcom.