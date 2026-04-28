EU intercepta un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán

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Internacional
/ 28 abril 2026
    EU intercepta un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán
    Funcionarios de la República Islámica han exigido a Washington terminar con el bloqueo de Ormuz como condición para el avance del diálogo sobre el fin del conflicto. ESPECIAL.

Lo soltaron tras determinar que no iba a un puerto de ese país, por lo que no viola el bloqueo naval ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump

MIAMI.- Fuerzas Armadas de Estados Unidos interceptaron un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán mientras navegaba por el mar Arábigo, el cual momentos después fue liberado, tras realizársele una inspección y confirmar que su ruta no incluía escala en ningún puerto iraní.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo que en la mañana en el mar Arábigo, marines de Estados Unidos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el M/V Blue Star III, “un buque comercial sospechoso de intentar transitar hacia Irán en violación del bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes”.

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“Las fuerzas de Estados Unidos liberaron la embarcación después de realizar una búsqueda y confirmar que el viaje del barco no incluiría una escala en un puerto iraní”, añadió.

Los militares estadounidenses han impedido el paso de 39 buques desde que comenzó el bloqueo naval a Irán el 13 de abril por orden de Trump, quien busca presionar a la República Islámica, que a su vez mantiene el control del estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo global.

Ayer el Comando Central informó de que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, lo que se suma a al menos dos cargueros de Irán capturados en semanas anteriores en operaciones de las fuerzas de EU.

El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.

“Las fuerzas estadounidenses continúan operando y haciendo cumplir el bloqueo en todo el Medio Oriente. Hasta ahora, 39 embarcaciones han sido redirigidas para garantizar el cumplimiento; añadió el Centcom.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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