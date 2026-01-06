EU sin un plan concreto para ‘gobernar’ Venezuela tras captura de Maduro

WASHINGTON.-Pese a que el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos cuenta con un plan para “gobernar” Venezuela tras la destitución de Nicolás Maduro, hasta el momento no ha dado detalles sobre cómo lo hará.

Por lo anterior ha trascendido que Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio han sugerido a la vez que Estados Unidos no tiene intención de asumir la gobernanza diaria y permitirá que los subordinados de Maduro permanezcan en posiciones de liderazgo por ahora.

Al respecto, Rubio ha mencionado que Estados Unidos se basaría en las sanciones existentes sobre el sector petrolero de Venezuela y las bandas criminales para ejercer influencia sobre los sucesores de Maduro.

Al momento la discrepancia entre lo que Trump y Rubio han dicho públicamente no ha sido bien recibida por algunos exdiplomáticos.

“Me parece que no tenemos idea alguna de qué sigue”, indicó Dan Fried, un diplomático retirado de carrera, ex subsecretario de Estado y coordinador de sanciones que sirvió bajo administraciones tanto demócratas como republicanas.

“El presidente habla en grandes titulares y eufemismos”, apuntó Rich Goldberg, un defensor de las sanciones que trabajó en el Consejo Nacional de Dominio Energético en la Casa Blanca hasta el año pasado y ahora es asesor principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Por otro lado funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, sostienen que no estaban al tanto de ninguna preparación para una ocupación militar o una autoridad gubernamental civil interina, lo cual ha sido una prioridad en intervenciones anteriores.

Cabe recordar que acciones militares anteriores que derrocaron a líderes autocráticos, notablemente en Panamá en 1989 e Irak en 2003, fueron precedidas por meses, si no años, de discusión y debate interinstitucional sobre cómo lidiar mejor con los vacíos de poder causados por la destitución de sus líderes.

El Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el Pentágono y la comunidad de inteligencia participaron en esa planificación.

En el caso de Panamá, la administración de George H.W. Bush tuvo casi un año completo de preparativos para lanzar la invasión que derrocó a Manuel Noriega.

No obstante, Panamá es más pequeño que Venezuela, tenía una larga experiencia como territorio estadounidense de facto, y la invasión nunca tuvo la intención de retomar territorio o recursos naturales.

Venezuela es mucho más grande en tamaño y población y tiene una historia de décadas de animosidad hacia Estados Unidos.