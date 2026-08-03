EU sufre hackeos al suministro de agua en varios estados: La evidencia apunta a Irán

Aunque no hay indicios de que ningún suministro haya sido alterado o contaminado, las autoridades de al menos siete estados se mantienen en alerta máxima. El alcance de los ciberataques a los sistemas de agua en Estados Unidos ha aumentado para incluir al menos siete estados y podría ser mucho más amplio, advirtieron funcionarios y expertos, mientras las autoridades se apresuraban a salvaguardar el suministro de agua del país contra un asalto que cada vez más parecía ser obra de Irán. Aunque no hubo indicios de que ningún suministro de agua hubiera sido alterado o se hubiera vuelto no apto para el consumo, las autoridades estatales y locales en todo el país se mantenían en máxima alerta por posibles problemas en computadoras vulnerables que comúnmente se usan para monitorear y ajustar la calidad del agua, incluidos los niveles de tratamiento químico y la presión. Minnesota fue el primero en reportar públicamente los ataques, y ahora Míchigan afirma que sus sistemas también han sido blanco de los mismos.

El ataque tiene pocos precedentes, dijeron los expertos, pero desde hace mucho ha sido el objeto de pesadillas y películas de suspenso sensacionalistas de Hollywood: un aparente ciberataque de una potencia extranjera en tiempos de guerra que podría, al menos en teoría, poner en peligro la salud y la seguridad de los estadounidenses. Las autoridades advirtieron que no habían determinado de manera definitiva que Irán fuera responsable del ataque y que la investigación aún era preliminar. Pero dijeron que Irán había intensificado los ciberataques desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra el país hace cinco meses, y que anteriormente había atacado sistemas de agua similares y otras infraestructuras críticas en Estados Unidos. Parecía no haber un motivo financiero, lo que hace menos probable un ataque criminal.

A pesar de las crecientes preocupaciones, el presidente Donald Trump intentó restar importancia al asunto el viernes y cupó a Minnesota —que fue uno de los primeros en detectar y reportar el reciente aumento de actividad de hackeo malicioso, lo que ayudó a incitar a otros estados a investigar sus propios sistemas de agua— de sufrir intrusiones que, según creen sus propias agencias de inteligencia, fueron muy probablemente cometidas por Irán, dijeron funcionarios conocidos con la evaluación.

“Creo que Minnesota está detrás de esto” , dijo Trump el viernes en respuesta a la pregunta de un reportero sobre la posible participación de Irán, que The New York Times había reportado anteriormente. “No creo que haya habido un ciberataque iraní” . El gobernador demócrata del estado, Tim Walz, desestimó la acusación, y advirtió en una publicación en redes sociales que “así es como luce la guerra moderna” . Después de los comentarios de Trump, funcionarios federales dijeron en privado que Irán sigue siendo el principal sospechoso, pero que la evaluación todavía era preliminar y aún no había establecido pruebas forenses definitivas. Eso no es inusual en investigaciones cibernéticas complejas, que a menudo pueden tardar meses en llegar a conclusiones definitivas, si es que llegan a ellas.

Nate George, el alcalde de Braham, una pequeña ciudad al norte de Mineápolis que se vio entre las afectadas por el ciberataque, dijo que los funcionarios federales y locales tenían pocas dudas sobre el probable culpable. “Vamos recibiendo fragmentos de información del estado de Minnesota y el FBI”, dijo en una entrevista el viernes por la tarde. “Están bastante seguros de que son actores iraníes”, pero se muestran reacciones a decirlo de manera pública, añadió. La revista Wired obtuvo un memorando enviado por un grupo de la industria que comparte información sobre ciberamenazas entre las empresas de servicios de agua; decía que los ataques se alineaban con la actividad de hackeo que llevan a cabo actores afiliados a Irán. George, un republicano que se postula para auditor estatal, dijo que había escuchado los comentarios del presidente que ponían en duda la culpabilidad iraní. Dijo que el presidente tenía “derecho a su opinión”, pero que era responsabilidad de los funcionarios estatales ayudar a las ciudades a reforzar sus defensas contra los ciberataques. Minnesota no fue el único estado en sufrir intrusiones. En un aviso público emitido la noche del jueves, después del reportaje del Times, el FBI y la Agencia de Protección Ambiental dijeron que desde el lunes “al menos siete estados han reportado incidentes al FBI, y parte de esa actividad degradó las operaciones de agua”. Los funcionarios se han negado a decir qué estados se han visto afectados, pero un portavoz del gobierno estatal de Míchigan confirmó que el sistema de su estado fue atacado.

“Recibimos un pequeño número de informes de comunidades de Míchigan que indicaban una actividad consistente con lo descrito por las agencias federales”, dijo en un correo electrónico Dale George, el portavoz. George agregó que todos los sistemas afectados continuaban operando de manera segura y que no había “impactos conocidos que representan una preocupación para la salud pública”. Alex Orleans, un excontratista de ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos que se especializa en rastrear grupos de hackeo iraníes, dijo que Teherán participaba en una amplia variedad de operaciones de hackeo contra objetivos estadounidenses, israelíes y de Medio Oriente desde el inicio de la guerra en febrero. Pero las intrusiones en los sistemas de agua de Estados Unidos parecieron ser una escalada significativa. “Lo que no tiene precedentes aquí es que estamos viendo efectos directos y tangibles en sistemas de control de activos industriales dentro de la infraestructura crítica de Estados Unidos”, dijo Orleans, quien ahora es el jefe de inteligencia de amenazas en Sublime Security, una empresa de protección de correo electrónico. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos, en un aviso emitido el jueves, dijo que los hackers estaban “atacando entidades de agua de todos los tamaños” y recomendó a las instalaciones desconectar de internet los controladores vulnerables. La actividad de hackeo, agregó, había “resultado en avisos para hervir el agua y operaciones manuales sostenidas”.

La agencia ha anunciado a la población durante meses que Irán podría buscar comprometer los servicios de agua y otras infraestructuras críticas. Exfuncionarios de inteligencia y expertos en ciberseguridad dijeron que era probable que los hackers tuvieran un comportamiento oportunista en lugar de seleccionar ciudades y pueblos específicos para infiltrarse. Eso significa que, potencialmente, cualquier instalación que utilizara los sistemas operativos vulnerables conectados a internet estaba en riesgo. Irán, dijo Orleans, probablemente buscaba infiltrarse en la mayor cantidad posible de redes víctimas en todo el país antes de que pudieran protegerse contra “las técnicas oportunistas sobre las que el gobierno de Estados Unidos ha emitido múltiples advertencias explícitas” .