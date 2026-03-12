Exportaciones del sector del automóvil de Canadá a EU caen 21.2% en enero

TOTONTO.- Las exportaciones canadienses de vehículos y partes de automóviles cayeron un 21.2 % en enero, el nivel más bajo desde septiembre de 2021, informó este jueves el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Las cifras dadas a conocer por EC también señalan que las exportaciones de bienes de Canadá se redujeron un 4.7% en el primer mes de 2026, mientras que las importaciones cayeron un 1.1%.

El déficit comercial canadiense aumentó de mil 300 millones de dólares canadienses (955 millones de dólares de EU o 828 millones de euros) en diciembre de 2025 a 3 mil 600 millones de dólares canadienses en enero.

Uno de los principales factores de la caída de las exportaciones fue el retroceso de las ventas de vehículos y partes de automóviles, con una reducción del 21.2%.

En esta categoría, las exportaciones de automóviles y camionetas ligeras fueron las más afectadas, con una pérdida del 32.5%, “debido principalmente a la menor producción de vehículos en Canadá en enero de 2026” por los paros de las plantas de montaje para preparar la fabricación de nuevos modelos, explicó EC.

Pero el sector del automóvil también fue responsable de gran parte de la caída de las importaciones. EC dijo que las importaciones de vehículos y partes cayeron un 4.5% en enero.

Las importaciones de motores fueron un 8.3% inferiores a las del mismo mes de 2025 mientras que las de automóviles y camionetas ligeras se redujeron un 3.6% debido a las menores compras a México y a los Países Bajos.

En medio de las tensiones con EU, que ha impuesto elevados aranceles a productos canadienses no incluidos en el T-MEC, además de las compras de acero, aluminio y energía canadienses, las ventas al país vecino cayeron un 3.8% en enero. Por su parte, las exportaciones canadienses a otros países se redujeron un 6.5%.