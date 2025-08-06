Extraditan a EU a exalcalde de Guatemala por delitos de narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que extraditó al exalcalde guatemalteco Romeo Ramos Cruz para ser juzgado por delitos relacionados con el narcotráfico, sumándose a una docena de guatemaltecos extraditados este año por el mismo delito.

Ramos Cruz, de 57 años, exalcalde del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla, al sur del país, fue detenido en mayo y extraditado el lunes.

Según la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia estadounidense, Ramos Cruz compareció el martes por primera vez ante un tribunal en Columbia por cargos de conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos desde Guatemala.

De ser declarado culpable, dijo el Departamento de Justicia, Ramos Cruz enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua.

Según la acusación revelada por autoridades estadounidenses, entre 2022 y 2024 Ramos Cruz fue miembro clave de una organización narcotraficante con sede en Guatemala, responsable del transporte de cocaína destinada al mercado estadounidense.

“Ramos Cruz ocupó un cargo público como alcalde... y se alega que explotó su cargo oficial para facilitar las operaciones de la organización. Como parte de la conspiración, Ramos Cruz presuntamente utilizó su autoridad y acceso para coordinar la logística y el transporte de cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos”, dijo en un comunicado la Oficina de Asuntos Públicos.

Agregó que Ramos Cruz ayudó en una ocasión a camuflar un cargamento de cocaína de Venezuela a Guatemala como un envío de cemento. “También preparó una carta con membrete municipal oficial para que el cargamento evadiera la inspección de las autoridades guatemaltecas”, agregó.

En mayo Guatemala extraditó a Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, uno de los 100 extraditables más buscados por Estados Unidos, a quien responsabilizan de liderar uno de los cárteles que operan en el país, Los Huistas, que tiene nexos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.