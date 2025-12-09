Florida designa a grupo civil musulmán de EU como organización terrorista extranjera

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, designó como “organizaciones terroristas extranjeras” a los Hermanos Musulmanes y al Consejo de Relaciones Islámicas de Estados Unidos (CAIR), el principal grupo musulmán de defensa en EU.

Se instruyó a las agencias de Florida “a emprender todas las medidas legales para prevenir actividades ilegales de estas organizaciones, incluyendo negar privilegios o recursos a cualquier persona que brinde apoyo material”, señaló en redes sociales.

Afirmó que tras el ataque del 7 de octubre a Israel, los capítulos de los Hermanos Musulmanes en Medio Oriente se unieron a ataques contra esa nación y proporcionaron apoyo a Hamas, Hezbollah y otros grupos palestinos.

CAIR, junto con su capítulo de Florida, respondió este martes que planea demandar a DeSantis por lo que calificó como una proclamación “inconstitucional” y “difamatoria” y aseguró que se trata de un “ataque a toda la comunidad musulmana de Florida”.

Además indicó que la designación estatal de “terrorista” es una medida extraordinaria que normalmente corresponde al gobierno federal, y advirtió que la acción de Florida entra en un terreno legal sin precedentes.

“Esta forma de retórica antimusulmana y teorías conspirativas convertidas en políticas gubernamentales pone en peligro a todos los musulmanes de Florida y les pone un blanco en la espalda”, detalló en un comunicado Edward Ahmed Mitchell, director adjunto nacional.

Por otro lado afirmó que la orden busca difamar y silenciar a la comunidad musulmana, especialmente a quienes critican la política exterior y de seguridad de EE.UU.