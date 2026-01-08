Gladys Aurora López, diputada opositora del Parlamento de Honduras, es atacada con explosivo

Internacional
/ 8 enero 2026
    Gladys Aurora López, diputada opositora del Parlamento de Honduras, es atacada con explosivo
    Captura de video del momento en que fue lanzado un artefacto explosivo contra una diputada del opositor Partido Nacional de Honduras este jueves, en Tegucigalpa. EFE

El explosivo le causó lesiones en la espalda y la cabeza a la diputada, quien cayó al piso y luego fue llevada en un vehículo a un hospital

Un artefacto explosivo fue lanzado este jueves contra una diputada del opositor Partido Nacional de Honduras, minutos antes de una sesión del Parlamento a la que convocó su titular, Luis Redondo, para dar a conocer un informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.

El explosivo le causó lesiones en la espalda y la cabeza a la diputada Gladys Aurora López, quien cayó al piso y luego fue llevada en un vehículo a un hospital de la capital hondureña.

El explosivo le causó lesiones en la espalda y la cabeza a la diputada Gladys Aurora López, quien cayó al piso y luego fue llevada en un vehículo a un hospital de la capital hondureña. EFE

La detonación se produjo cuando varios diputados del Partido Nacional -vencedores en las últimas elecciones- acompañaban al jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien estaba brindando declaraciones a periodistas.

TE PUEDE INTERESAR: Espectacular derrota del partido gobernante en Honduras genera reflexión y críticas

Los diputados estaban a tres metros de un ascensor en la parte posterior del Parlamento cuando explosionó el artefacto en la espalda de López, quien de inmediato fue protegida por policías.

“¿Por qué no entraron (en el Parlamento)?”, preguntaron periodistas a Gladys y a una compañera. Y cuando la diputada pronunciaba aparentemente un “cerraron”, el artefacto, proveniente del exterior del recinto, le explotó en la espalda, según las imágenes difundidas de lo sucedido.

Diputados de las bancadas de los opositores partidos Nacional y Liberal acudieron hoy al Parlamento ante la convocatoria que hizo Redondo, pero solamente para hacer presencia porque consideran que el titular del poder Legislativo quiere que se haga un recuento de más de 19.000 actas electorales de los comicios generales del 30 de noviembre, aún cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) brindó los resultados finales el 30 de diciembre.

El nuevo presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y al que apoya el presidente estadounidense, Donald Trump, lamentó el incidente y dijo al Canal 3 de televisión en Tegucigalpa que espera que la diputada López “esté bien de salud”.

TE PUEDE INTERESAR: El conservador Nasry Asfura, respaldado por Donald Trump, es el vencedor de las elecciones en Honduras

Asfura se encontraba en San Pedro Sula, norte del país, donde hoy se reunió con empresarios para hablar sobre sus proyectos en el nuevo gobierno en lo que respecta a la creación de nuevos puestos de trabajo e incrementar la producción.

El explosivo le causó lesiones en la espalda y la cabeza a la diputada Gladys Aurora López, quien cayó al piso y luego fue llevada en un vehículo a un hospital de la capital hondureña. EFE

“No quiero pensar que sea realmente por temas políticos (el incidente en el Parlamento), pero realmente son cosas que no pueden suceder. A estas alturas no pueden seguir sucediendo, hay una elección clara, una elección con un nuevo presidente, con un nuevo Congreso, donde todos debemos respetar la ley, trabajar en paz y darle respuestas a la gente”, enfatizó Asfura, quien asumirá el poder el próximo 27 de enero.

Señaló, además, que no es con violencia, ni con odio, que el país saldrá adelante.

(Con información de EFE)

