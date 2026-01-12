Gustavo Petro amenaza a Ejército de Liberación Nacional con intervención militar

Internacional
/ 12 enero 2026
    Gustavo Petro amenaza a Ejército de Liberación Nacional con intervención militar
    Gustavo Petro amenaza a Ejército de Liberación Nacional con intervención militar FOTO: VANGUARDIA

El Ejército de Liberación Nacional consta como una de las agrupaciones de guerrilla más presentes en el conflicto del narcotráfico en Sudamérica y Colombia

El 12 de enero se reportó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió la posibilidad de intervención militar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) si no cesa sus operaciones en la frontera venezolana.

Sin embargo, la acción militar no sería particular, sino en conjunto con la administración actual de Venezuela. El presidente colombiano afirmó que los operativos de la ELN deberán retirarse de Venezuela tras haber sido responsabilizados por presuntos crímenes de guerra en la región de Catatumbo.

Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar’ publicó Petro en su cuenta oficial de X.

En la publicación se insistió que no se entablarán negociaciones pacíficas, hasta que los operativos del ELN no desistan de realizar transacciones de economía ilícita, como el narcotráfico y reclutamiento de menores.

TE PUEDE INTERESAR: Siguen las tensiones entre Petro y Trump; convoca Presidente de Colombia a defender soberanía

El agrupamiento de guerrilla, ELN, propuso debatir un acuerdo nacional durante la campaña electoral del 2026. Según se informan por medios locales, el acuerdo buscará enfrentar la crisis política y social.

Temas


Conflictos
Narcotráfico

Localizaciones


Colombia
Venezuela

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El Director de Vanguardia sostuvo dos entrevistas con MVS y RadioFórmula.

Detención de director de VANGUARDIA, evidencia un sistema de fabricación de delitos
Trump: Uso excesivo de la fuerza

Trump: Uso excesivo de la fuerza
true

Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump
La Mandataria recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo.

‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump
Amistad. El exboxeador negó que la conductora esté bajo tutela y pidió respeto ante las versiones difundidas en medios y redes sociales

¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

La ABM informó que a partir del próximo 1 de julio de 2026 todas aquellas personas que realicen depósitos o retiros en efectivo de más de 140 mil pesos en sucursales bancarias del país, deberán cumplir con requisitos.

A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo

Volkswagen de México y Profeco mantienen activos llamados a revisión por posibles defectos en bolsas de aire Takata y Joyson que podrían causar lesiones en caso de accidente

Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro