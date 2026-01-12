Gustavo Petro amenaza a Ejército de Liberación Nacional con intervención militar
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Ejército de Liberación Nacional consta como una de las agrupaciones de guerrilla más presentes en el conflicto del narcotráfico en Sudamérica y Colombia
El 12 de enero se reportó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió la posibilidad de intervención militar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) si no cesa sus operaciones en la frontera venezolana.
Sin embargo, la acción militar no sería particular, sino en conjunto con la administración actual de Venezuela. El presidente colombiano afirmó que los operativos de la ELN deberán retirarse de Venezuela tras haber sido responsabilizados por presuntos crímenes de guerra en la región de Catatumbo.
‘Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar’ publicó Petro en su cuenta oficial de X.
En la publicación se insistió que no se entablarán negociaciones pacíficas, hasta que los operativos del ELN no desistan de realizar transacciones de economía ilícita, como el narcotráfico y reclutamiento de menores.
TE PUEDE INTERESAR: Siguen las tensiones entre Petro y Trump; convoca Presidente de Colombia a defender soberanía
El agrupamiento de guerrilla, ELN, propuso debatir un acuerdo nacional durante la campaña electoral del 2026. Según se informan por medios locales, el acuerdo buscará enfrentar la crisis política y social.