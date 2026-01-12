Gustavo Petro amenaza a Ejército de Liberación Nacional con intervención militar

El 12 de enero se reportó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió la posibilidad de intervención militar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) si no cesa sus operaciones en la frontera venezolana.

Sin embargo, la acción militar no sería particular, sino en conjunto con la administración actual de Venezuela. El presidente colombiano afirmó que los operativos de la ELN deberán retirarse de Venezuela tras haber sido responsabilizados por presuntos crímenes de guerra en la región de Catatumbo.

‘Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar’ publicó Petro en su cuenta oficial de X.