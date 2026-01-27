El Departamento de Estado plantea la posibilidad de reabrir embajada de EU en Venezuela
Aunque las relaciones diplomáticas concluyeron en el 2019, Estados Unidos busca reconectar con la nueva presidencia venezolana
El 27 de enero se reportó que el Gobierno de los Estados Unidos ha tomado los primeros pasos para reabrir su embajada en el territorio venezolano.
La administración presidencial dio la notificación al Congreso, tras proceder con una planeación de reincorporar relaciones con Venezuela.
Después de la incursión militar de los Estados Unidos contra la presidencia de Nicolás Maduro, las relaciones políticas entre ambos países se han reanudado con la administración de Delcy Rodríguez.
Sin embargo, las instalaciones de la embajada estadounidense, a perspectiva de los legisladores en el Departamento del Estado, no tiene las condiciones y parámetros suficientes.
Dichas instalaciones se mantuvieron relativamente vacías, ya que durante el primer mandato de la administración de Trump, Estados Unidos y Venezuela habían cortado relaciones diplomáticas.
‘Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la embajada en Caracas’ expresó el Departamento del Estado hacia la Cámara de Representantes y del Senado.
Elementos diplomáticos, de la Unidad de Asuntos de Venezuela en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, realizó una evaluación presencial en la capital venezolana, con tal de verificar las posibilidades de reabrir la embajada en dicho territorio.
‘Para apoyar el aumento de personal temporal y la posible reanudación de las operaciones de la embajada, el Departamento de Estado también podría necesitar abrir una instalación interina o temporal en Caracas, para dar cabida al personal temporal o las operaciones mientras las instalaciones existentes se ponen en condiciones de servicio’ expresó uno de los funcionarios, encargado en los negocios con Venezuela.