El Departamento de Estado plantea la posibilidad de reabrir embajada de EU en Venezuela

El 27 de enero se reportó que el Gobierno de los Estados Unidos ha tomado los primeros pasos para reabrir su embajada en el territorio venezolano.

La administración presidencial dio la notificación al Congreso, tras proceder con una planeación de reincorporar relaciones con Venezuela.

Después de la incursión militar de los Estados Unidos contra la presidencia de Nicolás Maduro, las relaciones políticas entre ambos países se han reanudado con la administración de Delcy Rodríguez.

Sin embargo, las instalaciones de la embajada estadounidense, a perspectiva de los legisladores en el Departamento del Estado, no tiene las condiciones y parámetros suficientes.