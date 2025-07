Inquietante imagen de agentes enmascarados, cada vez más frecuente en la vida de los estadounidenses

“ Lamento si la gente se ofende de que usen máscaras, pero no voy a permitir que mis oficiales y agentes salgan y pongan sus vidas en peligro, a sus familias en riesgo, porque a la gente no le gusta lo que es la aplicación de la ley de inmigración ” señaló el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus inciales en inglés), Todd Lyons.

No es la primera vez que surgen preocupaciones sobre la manera de responsabilizar a las fuerzas del orden ante la sociedad. Grupos activistas exigieron que los agentes usaran cámaras corporales y que la policía llevara a la vista nombre y número de placa. Pero no ha habido mucha discusión sobre la práctica entre las fuerzas policiales de llevar el rostro cubierto ya que no existe un historial de que se haya hecho de manera oficial y generalizada en Estados Unidos, fuera de operaciones tipo SWAT o encubiertas, señaló Winright.

El ejemplo más destacado en la historia estadounidense sobre el uso de máscaras con el propósito de ocultar la identidad es también el más negativo: los ataques racistas llevados a cabo por los miembros del Ku Klux Klan.

Las máscaras, desde luego, tenían el propósito de mantener en secreto las identidades de quienes las usaban, dijo Elaine Frantz, profesora de historia en la Universidad Estatal de Kent y autora de “Ku-Klux: The Birth of the Klan during Reconstruction”. Pero también facilitaban a su portador la posibilidad de cometer actos violentos contra otros, añadió.

”La cuestión en cuanto a las máscaras es que funcionan como un escudo antidisturbios”, dijo Frantz. “Mientras más separación tienes de la persona a la que estás atacando, más fácil es deshumanizar a esa persona”.

Winright dijo que espera que no se normalice el uso de máscaras entre las fuerzas del orden. Ha habido al menos una expansión hacia la policía local. En el condado de Nassau, en Long Island, a las afueras de la ciudad de Nueva York, el ejecutivo del condado Bruce Blakeman firmó la semana pasada una orden ejecutiva que permite a los agentes de policía llevar el rostro cubierto durante ciertas operaciones, incluido el trabajo con agentes de inmigración.

Sin embargo, a Winright le preocupa que el movimiento pueda tensar aún más las relaciones entre la policía y la comunidad, poniendo así a los agentes en mayor peligro.

”Usar una máscara parece aumentar el miedo y disminuir la confianza, y la policía desde el nivel federal hasta el local en Estados Unidos necesita confianza y transparencia y relaciones comunitarias que sean positivas”, dijo.

Agregó: “Los daños, los riesgos, son mayores al usar máscaras, no sólo para cada uno de los agentes, sino para la profesión como tal, así como para la sociedad de Estados Unidos. Sólo va a exacerbar aún más la polarización de nosotros contra ellos, la falta de confianza, y eso es probablemente lo último que necesitamos ahora”.

Por Deepti Hajela, The Associated Press.