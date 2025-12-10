Intercepta Estados Unidos buque petrolero de Venezuela ‘más grande jamás incautado’

/ 10 diciembre 2025
    Intercepta Estados Unidos buque petrolero de Venezuela ‘más grande jamás incautado’
    Trump dijo que “otras cosas están sucediendo”, sin embargo no ofreció detalles sobre esa declaración. FOTO: TOMADA DE REDES

El presidente Trump confirmó el aseguramiento en lo que significa un nuevo capítulo de las tensiones entre Estados Unidos y México

En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump aseguró que su Gobierno incautó un barco petrolera frente a las costas de Venezuela.

Se trata de la última acción de la administración Trump para incrementar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de narcoterrorismo.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense agregó que “otras cosas están sucediendo”, aunque no dio detalles, asegurando que más tarde se explicaría sobre el tema.

El aseguramiento se da en un esfuerzo encabezado por la Guardia Costera de Estados Unidos con el apoyo de la Marina, de acuerdo con declaraciones de un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato, citó la agencia de noticias AP.

La operación se da un día después de que el ejército de Estados Unidos sobrevoló dos aviones de combate sobre el Golfo de Venezuela posiblemente en el punto más cercano al que se ha llegado del espacio aéreo del país sudamericano desde que iniciaron las tensiones entre ambos países.

Estados Unidos acumula la mayor presencia militar en la región en décadas y ya ha lanzado una serie de ataques contra presuntas embarcaciones venezolanas dedicadas al contrabando de droga en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental.

El presidente Trump advirtió recientemente que pronto habrá ataques terrestres en Venezuela, aunque no ha dado mayores detalles.

Estados Unidos ha hecho conexiones a Maduro durante negociaciones, como la aprobación para que la petrolera Chevron Corp. reanude la extracción y exportación de petróleo de Venezuela, lo que resultó un salvavidas financiero para el gobierno de Maduro.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

