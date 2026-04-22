Invertirá EU aranceles en ‘reshoring’ de fertilizantes por cierre de Ormuz

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Internacional
/ 22 abril 2026
    Invertirá EU aranceles en ‘reshoring’ de fertilizantes por cierre de Ormuz
    Aunque se toman medidas, el gobierno advierte que los costos no descenderán en el corto plazo; se proyecta una estabilización en un periodo de meses. ARCHIVO
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EU usará aranceles para relocalizar producción de fertilizantes tras crisis en Ormuz; agricultores temen no poder costear insumos esta temporada

Ante la escasez y encarecimiento global de los fertilizantes por el cierre del estrecho de Ormuz, Estados Unidos utilizaría recursos obtenidos mediante aranceles para invertir en infraestructura y reubicar la producción de esos químicos en su territorio, reveló Brooke Rollins, titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Durante una audiencia del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de EU, la funcionaria adelantó que la próxima semana se comenzarían a asignar recursos a fin de que al menos cuatro empresas (de las cuales dos son internacionales) cuenten con la infraestructura necesaria para operar en un plazo de 12 a 18 meses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sube-82-precio-de-fertilizantes-en-mexico-por-cierre-en-estrecho-de-ormuz-LK20086836

La Unión Americana, además de la crisis de fertilizantes por la guerra en el Medio Oriente, padece una falta de competencia en esa industria debido a que solo unas cuantas compañías dominan el mercado, coincidió Rollins con los legisladores. Esto, refirió, provoca que, cuando alguna de esas firmas reduzcan sus operaciones, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero, los precios de los insumos agrícolas se disparen.

En concreto, la productora floridana Mosaic anunció el 8 de abril que, para reducir costos y redistribuir su capital, paralizará la operación de sus complejos mineros y químicos en Brasil, dejando de producir hasta 1 millón de toneladas de fosfato en un año, lo que presionaría la oferta global en un mercado ya de por sí estresado.

"Tenemos que relocalizar la producción de fertilizantes de vuelta en Estados Unidos. La buena noticia es que tenemos un fondo de financiamiento a través de los aranceles. Aún no puedo anunciar nada todavía, pero con suerte la próxima semana comenzaremos a desplegar algunos de esos recursos" , dijo Rollins.

"Lo que ha sucedido con estos costos de insumos es un desastre económico inminente y de gran alcance. Lo que pasa es que un puñado de empresas básicamente se han apoderado del mercado. Los precios no van a bajar en ningún momento de los próximos días o semanas. Podría tomarnos un par de meses bajarlos" .

Agrega que, para frenar la inflación de los fertilizantes en el corto plazo, el USDA está solicitando apoyo a las productoras nacionales, de modo que, por ejemplo, la empresa CF Industries pospuso cualquier tipo de mantenimiento a sus instalaciones de producción de amoniaco en Luisiana, con el objetivo de no encarecer más el producto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-guerra-encarece-hasta-60-alimentos-influyen-transporte-y-fertilizantes-DA20020355

Asimismo, la Cámara de Representantes informó que se encuentra en camino de ser presentado un proyecto bipartidista realizado en colaboración con el Senado, que daría una mayor transparencia a los precios de los fertilizantes.

La semana pasada, una encuesta de la Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense dio a conocer que, por el bloqueo al estrecho de Ormuz, el 70 por ciento de los agricultores de ese país considera que no podrá costear el fertilizante que requiere en esta temporada de cultivo.

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