Israel declara la ‘violación’ de la tregua ante lento retorno de los rehenes fallecidos

TEL AVIV.- Debido a que el retorno de los rehenes fallecidos desde Gaza ha sido más lento de lo esperado, una agencia militar israelí declaró la “violación” de la tregua, por lo que responderá reduciendo a la mitad el número de camiones permitidos para llevar ayuda humanitaria al territorio devastado.

Aunque los funcionarios israelíes entendían que podría haber algún retraso en el esfuerzo de recuperación, las familias de los rehenes y sus partidarios expresaron consternación porque solo cuatro de los 28 cuerpos fueron devueltos el lunes.

Por el momento el Ejército israelí identificó a dos de los rehenes muertos devueltos desde Gaza un día antes: Guy Illouz de Israel y Bipin Joshi, un estudiante de Nepal. Un tercer rehén muerto, Yossi Sharabi, fue identificado por el Kibutz Be’eri, de donde fue capturado.

Los tres fueron secuestrados por milicianos liderados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Illouz fue secuestrado en un festival de música y Joshi en un refugio antiaéreo.

Israel dijo que Illouz murió a causa de sus heridas mientras estaba cautivo sin tratamiento médico adecuado, mientras que Joshi fue asesinado en cautiverio en los primeros meses de la guerra.

Por lo anterior una noticia sobre de la reducción de la ayuda fue transmitida a funcionarios estadounidenses y grupos de ayuda internacional.

Un día antes, los israelíes celebraron el regreso de los últimos 20 rehenes vivos en Gaza y los palestinos se regocijaron por la liberación por parte de Israel de unos 2.000 prisioneros y detenidos como parte de la primera fase del acuerdo.

El Foro de Familias de Rehenes, una organización que representa a muchas de las familias de los rehenes, lo calificó como una “violación flagrante del acuerdo por parte de Hamás”.

El principal funcionario en Israel que coordina el regreso de los rehenes y los desaparecidos, Gal Hirsch, dijo a las familias en una nota que se estaba aplicando presión sobre Hamás a través de mediadores internacionales para acelerar el proceso.

Por su parte en Gaza, el Ministerio de Salud dijo el martes que los cuerpos de tres personas asesinadas por el Ejército israelí en la parte norte del territorio fueron llevados al hospital Al Ahli.

El Ejército israelí dijo que las tropas allí “abrieron fuego para eliminar la amenaza” de varias personas que se acercaban a ellos y no cumplían con las órdenes de detenerse. No comentó de inmediato sobre posibles bajas.

Cabe informar que fue bajo el acuerdo de alto el fuego, que las fuerzas israelíes se retiraron a donde estaban en agosto, antes de lanzar su última ofensiva sobre la ciudad de Gaza.

La retirada deja varios barrios palestinos gravemente afectados bajo control israelí, e Israel ha advertido a los residentes que no intenten regresar a sus hogares allí.

El plan de alto el fuego impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedía que “todos los rehenes, vivos y fallecidos” fueran devueltos dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación del acuerdo.