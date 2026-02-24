La campaña de congelamiento de Putin fracasa y solo fortalece la determinación ucraniana, cuatro años después del inicio de la guerra

Cuatro años después de que Rusia invadiera Ucrania, muchos residentes aquí viven sin agua caliente, calefacción ni electricidad.

Pero mientras esperan en largas filas para recibir sopa y tener la oportunidad de calentarse de las temperaturas invernales, los residentes dijeron que prefieren congelarse antes que rendirse ante el implacable dictador ruso Vladimir Putin.

TE PUEDE INTERESAR: La decisión de Trump sobre los ataques aéreos contra Irán se guiará por el consejo de Kushner y Witkoff

“Si alguien quiere hacernos rendirnos, no nos rendiremos porque no habrá respeto hacia nosotros”, dijo Olha Sukhobok, de 48 años.

Miles de habitantes de Kiev llevan dos meses sin calefacción ni electricidad después de que Putin ordenó a sus tropas atacar la infraestructura energética de Ucrania para quebrar la voluntad de los ucranianos.

Pero en lugar de empujar a los ucranianos hacia concesiones, la campaña rusa de frío y oscuridad está endureciendo la resistencia pública a lo que ven como un acuerdo ineficaz que recompensaría la invasión de Moscú sin impedir una nueva invasión, según entrevistas con más de una docena de civiles aquí.

“Rusia está atacando el sistema energético para provocar sufrimiento y pánico en la gente, quizás para obligarla a irse o a hacer un mal trato. Es su estrategia. No van a quebrantar la voluntad ucraniana, pero psicológicamente, es una gran presión”, dijo Sukhobok, mientras una voluntaria de World Central Kitchen le entregaba un humeante plato de estofado.

La persistente brutalidad de Rusia contra los civiles ucranianos ha endurecido su resistencia contra su agresor, un fenómeno conocido por los estrategas militares como la pérdida de los “corazones y las mentes” de la población local.

Los expertos afirman que bombardear a civiles rara vez obliga a la rendición y a menudo produce el efecto contrario, fortaleciendo la determinación. Esto se vio claramente en la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos aprendió que no se puede bombardear a la gente para que se someta.

“Históricamente, el bombardeo estratégico tiene un historial empírico débil en cuanto a provocar la capitulación de la población objetivo”, afirmó George Barros, director del Programa Rusia del Instituto para el Estudio de la Guerra. “Los estudios sobre campañas de bombardeo estratégico revelan que estas suelen reforzar la determinación de los civiles en lugar de aumentar la probabilidad de su rendición”.

El enviado especial Steve Witkoff, quien lidera las negociaciones para los países, dijo a Fox News el sábado que el conflicto “ realmente es una guerra tonta “ porque Rusia y Ucrania están “peleando por... están discutiendo [por] este territorio”.

“Ya sabes, todo el mundo usa la palabra dignidad, pero ¿qué se consigue con la dignidad si hay tanta matanza?”, dijo.

Pero hay mucho en juego para los ucranianos que vivieron la guerra , muchos de los cuales expresaron su gratitud al presidente Trump por intentar obligar a Rusia a cesar sus ataques a la red energética de Ucrania.

Tetiana Zamrii, de 35 años, dijo que podía entender por qué algunos estadounidenses podrían pensar que el fin de la guerra sería tan simple como que Kiev transfiriera a Rusia aproximadamente el 15% restante del Donbass bajo control ucraniano, pero argumentó que equivaldría a abandonar a los cientos de miles de ucranianos que viven allí.

“Entiendo a esa gente porque cree que será la solución al problema. Estamos muy cansados y entiendo por qué mucha gente quiere que la guerra termine pronto”, dijo. “Creen que esa parte de nuestro país no es necesaria, pero toda nuestra gente está en ella”.

Originaria de Donetsk, una ciudad que ahora Rusia controla en el Donbass, Zamrii dijo que se ha adaptado a la vida en medio de la guerra.

“A veces hay días malos durante estas interminables negociaciones . La guerra simplemente evoluciona”, dijo. “Está oscuro por la noche, pero el sol sigue saliendo, y yo también cada día”.

Cuatro años después de la invasión rusa a gran escala , ella y otros ucranianos dijeron que simplemente han aceptado que la guerra podría durar el resto de sus vidas. Se han adaptado a su “nueva normalidad”, al igual que el mundo tuvo que adaptarse a nuevas formas de vida durante la pandemia.

“Tengo trucos”, dijo Zamrii. “Cuando se va la luz, enciendo velas y me pongo varias capas de ropa”.

También viste a su gata sin pelo, Lola, con un suéter, y cerca de su cama coloca un pequeño calentador eléctrico enchufado a un banco de energía.

La ciudad de Kiev también ha encontrado “trucos”, instalando tiendas de campaña aislantes y calefactadas para que la población pueda resguardarse del frío. Dentro, se colocan libros y juguetes infantiles sobre mesas para entretener a los niños de las familias que intentan entrar en calor.

Zamrii y otros vecinos también llevan sin agua caliente desde principios de enero, y Kiev afirma que podría no solucionarse hasta el verano. Se las arreglan hirviendo agua en cocinas de gas antes de verterla en grandes cuencos para echarse agua encima en la bañera, dijo Zamrii.

Otros dicen que Putin no se centra en los corazones y las mentes porque está más interesado en matar a la población ucraniana en lugar de conseguir su apoyo para unirse a Rusia.

“No quieren que el pueblo ucraniano exista”, dijo un hombre llamado Anatoliy, que hacía fila para recibir la sopa caliente de WCK. “Es un genocidio”.

Utilizó un juego de palabras para decir que se trata de un “holod-omor”, utilizando la palabra “holod”, que significa frío, para referirse al Holodomor, la campaña de Joseph Stalin de 1930 para matar de hambre a los ucranianos en los primeros años de la Unión Soviética.

“La razón principal es destruir a la nación ucraniana”, dijo. “Estaban aniquilando nuestra nación con el Holodomor, y ahora lo hacen con el Holodomor”.

“Simplemente están usando este clima para destruirnos como nación y población”, añadió Anatoliy.

Hasta ahora, Rusia ha matado a aproximadamente 15.000 civiles desde que comenzó la guerra a gran escala el 24 de febrero de 2022. Al menos 10 de ellos eran ucranianos que murieron congelados, según informes públicos.

Cuando se le preguntó si la apuesta de Putin por la infraestructura energética funcionaría, el hombre de 67 años respondió con un rotundo “no”.

“Los rusos querían resolverlo en tres días; han pasado cuatro años”, dijo Anatoliy. “Estamos luchando; estamos juntos. Tenemos algunos problemas, pero nos unimos”.