Afectan aranceles de Trump a armadoras en México; caen hasta 60% envíos a EU

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    Afectan aranceles de Trump a armadoras en México; caen hasta 60% envíos a EU
    Las firmas europeas y japonesas con menos del 10% de autopartes de EU son las más castigadas por las tarifas de EU; advierten que las armadoras frenarán inversiones en México por el T-MEC. ARCHIVO

Reportan desplome de hasta 60% en exportación de autos mexicanos a EU por aranceles de Trump; marcas con pocas piezas estadounidenses pagan la factura

Los aranceles aplicados a los vehículos con bajo contenido estadounidense ya cobraron la factura para diversas marcas que exportan hacia EU desde sus plantas en territorio mexicano, revela un análisis de Banco Financiero Base.

Algunas tuvieron caídas en sus envíos a EU, y en el total de sus exportaciones al mundo, pero otras diversificaron sus mercados y lograron un saldo total positivo.

Por ejemplo, Mazda, Nissan y Honda, las tres de origen japonés, registraron las mayores caídas en sus exportaciones a EU en los siguientes 15 meses después de haber iniciado la administración Trump la aplicación de aranceles, de marzo de 2025 a mayo de 2026.

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Mazda, que tiene un contenido estadounidense de 10%, tuvo una contracción de 60.67% en relación con los 15 meses prearanceles, mientras que Audi, una de las marcas de lujo que se producen en México, tiene apenas 2% de contenido de EU, registró un retroceso de 21.52%, Nissan de 17.52% y Honda de 16.64%.

“Las marcas con mayor contenido estadounidense —Chrysler, Toyota y General Motors— son las menos expuestas... Las de menor contenido, Mercedes, Audi, BMW, Mazda y Volkswagen son las más expuestas, aunque su respuesta depende de su estrategia competitiva”, detalló Banco Base.

Sin embargo, en ese comparativo de 15 meses pre y postaranceles, diversas marcas que vieron impactadas sus ventas hacia EU lograron diversificar y elevar sus exportaciones hacia otros mercados.

“Además del ajuste en la integración regional de las cadenas de suministro, las armadoras contaron con una segunda vía para mitigar el impacto arancelario: la diversificación de sus exportaciones hacia mercados distintos de EU”.

Esto revela un mayor panorama en cuanto a las estrategias que las armadoras tomarían de nuevo ante la probable imposición de reglas aún más estrictas bajo la revisión del T-MEC”, expone el análisis.

El caso de Kia ilustra la única estrategia de diversificación exitosa y estadísticamente confirmada del periodo: su caída de 12.31% en exportaciones a EU es significativa, pero fue compensada con exportaciones hacia otros destinos en donde mostró un incremento significativo de 105.23% entre periodos, resultando en un crecimiento total también significativo de 10.42%”.

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Esto indica que Kia reorientó activamente su producción hacia mercados alternativos en lugar de absorber pasivamente la pérdida del mercado estadounidense”, señaló Base.

Mazda, sin embargo, aunque elevó sus exportaciones 27.52% a otros países, su total en esos 15 meses postaranceles se vio afectado con una reducción de 42.49% por la caída de 60.07% en sus envíos a EU.

Sin claridad sobre el resultado de las negociaciones del T-MEC, Base anticipó que es previsible que diversas armadoras posterguen decisiones de inversión o evalúen opciones de relocalización.

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