La guerra en Irán acelera la inflación en Canadá al 2.4 % en marzo

TORONTO.- El aumento de los precios del petróleo causado por la guerra en Irán aceleró la inflación en Canadá en marzo hasta el 2.4% interanual, informó este lunes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

EC destacó en su informe que, sin contar la gasolina, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó a un ritmo del 2.2%, inferior al registrado en febrero, del 2.4%. El IPC aumentó un 0.9% en marzo con respecto al mes anterior.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan que terrorista de Hamás sobornan a viudas desesperadas

El responsable de la aceleración de la inflación fue el aumento del 3.9% interanual de los precios de la energía, que habían caído un 9.3% en febrero.

Los precios de la gasolina aumentaron un 5.9% interanual, un 21.2% más que en febrero el mayor aumento desde que se mantienen registros, dijo EC.

Otro de los factores que contribuyeron a la aceleración de la inflación en marzo fueron los precios de los alimentos, que subieron un 4.4% interanual tras el incremento del 4.1% en febrero, y el coste del transporte, con una subida del 3.7% interanual.

Analistas del sector financiero señalaron que, aunque los precios de los combustibles seguirán subiendo y acelerando la inflación en el país, la suspensión del impuesto especial sobre los combustibles, que entra en vigor este lunes y estará en vigor hasta septiembre, moderará su impacto.

La suspensión temporal del impuesto especial a los carburantes, anunciada el pasado 14 de abril por el primer ministro canadiense, Mark Carney, se estima costará 2 mil 400 millones de dólares canadienses (1.745 millones de dólares estadounidenses) en ingresos fiscales y eliminará 10 centavos de dólar canadiense por cada litro de gasolina y cuatro centavos para el diésel.