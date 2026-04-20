La guerra en Irán acelera la inflación en Canadá al 2.4 % en marzo

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Internacional
/ 20 abril 2026
    La guerra en Irán acelera la inflación en Canadá al 2.4 % en marzo
    El aumento de la inflación cuestiona ahora la posibilidad de que el Banco de Canadá recorte los tipos de interés el próximo 29 de abril, añadieron los analistas. ESPECIAL.

Fue en el mes de febrero que la inflación se había situado en el 1.8%, lo cual fue mucho menor a la de marzo

TORONTO.- El aumento de los precios del petróleo causado por la guerra en Irán aceleró la inflación en Canadá en marzo hasta el 2.4% interanual, informó este lunes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

EC destacó en su informe que, sin contar la gasolina, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó a un ritmo del 2.2%, inferior al registrado en febrero, del 2.4%. El IPC aumentó un 0.9% en marzo con respecto al mes anterior.

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El responsable de la aceleración de la inflación fue el aumento del 3.9% interanual de los precios de la energía, que habían caído un 9.3% en febrero.

Los precios de la gasolina aumentaron un 5.9% interanual, un 21.2% más que en febrero el mayor aumento desde que se mantienen registros, dijo EC.

Otro de los factores que contribuyeron a la aceleración de la inflación en marzo fueron los precios de los alimentos, que subieron un 4.4% interanual tras el incremento del 4.1% en febrero, y el coste del transporte, con una subida del 3.7% interanual.

Analistas del sector financiero señalaron que, aunque los precios de los combustibles seguirán subiendo y acelerando la inflación en el país, la suspensión del impuesto especial sobre los combustibles, que entra en vigor este lunes y estará en vigor hasta septiembre, moderará su impacto.

La suspensión temporal del impuesto especial a los carburantes, anunciada el pasado 14 de abril por el primer ministro canadiense, Mark Carney, se estima costará 2 mil 400 millones de dólares canadienses (1.745 millones de dólares estadounidenses) en ingresos fiscales y eliminará 10 centavos de dólar canadiense por cada litro de gasolina y cuatro centavos para el diésel.

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