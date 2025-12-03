La maratónica reunión entre Putin y Witkoff termina con Rusia calificando de ‘inaceptables’ los términos del plan de paz

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner mantuvieron una ronda maratónica de conversaciones de paz sobre Ucrania con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque terminaron con una declaración del Kremlin de que partes de la propuesta siguen siendo “inaceptables”.

La reunión comenzó en Moscú alrededor de las 19:30 hora local y duró más de cinco horas, terminando sin acuerdo.

“Si bien aún no se ha llegado a un compromiso [el plan de paz para Ucrania], algunas propuestas estadounidenses [para un acuerdo de paz] parecen más o menos aceptables, pero es necesario discutirlas”, dijo el asesor de Putin, Yuri Ushakov, a los medios rusos.

Algunas de las formulaciones que nos ofrecieron son inaceptables. Por lo tanto, el trabajo continuará.

Justo antes de las conversaciones, Putin lanzó el martes una escalofriante advertencia a Europa, acusando a los líderes de la UE de sabotear las conversaciones de paz con Estados Unidos.

“No planeamos entrar en guerra con Europa, pero si Europa quiere hacerlo y empieza, estamos listos ahora mismo”, afirmó Putin.

El hombre fuerte de Moscú criticó la medida como una interferencia directa de Europa, afirmando que “las demandas europeas no son aceptables para Rusia”.

Witkoff, de 68 años, ha estado en el Kremlin para conversaciones de paz similares en numerosas ocasiones , pero el martes fue la primera vez que estuvo acompañado por el yerno de Trump, quien ayudó al enviado a cimentar el acuerdo de paz de Gaza.

La pareja también llevó consigo un traductor estadounidense para la discusión, que tuvo lugar dos días después de las conversaciones entre las delegaciones estadounidense y ucraniana en el sur de Florida.

Putin, de 73 años, estuvo acompañado en las conversaciones de la tarde por el asesor de política exterior Yuri Ushakov y Kirill Dmitriev, el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, quien acompañó a Witkoff y Kushner en un paseo por el centro de Moscú después de una cena previa a la reunión.

“Productivo”, escribió Dmitriev en una publicación a X alrededor de la 1 am hora local, incluyendo fotos tomadas de él mismo y de los negociadores estadounidenses antes de que comenzaran las conversaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, estuvo notablemente ausente de la reunión, ya que se reunió en otra parte del Kremlin con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, para una ronda de conversaciones de alto nivel sobre “seguridad estratégica y cooperación militar”, según medios rusos y chinos.

Antes de la reunión, Witkoff y Kushner dieron un “hermoso paseo” con funcionarios del Kremlin por la famosa plaza roja de Moscú, y el primero le dijo más tarde a Putin que la capital rusa era una “ciudad magnífica”.

Putin llegó a la reunión atacando a los europeos que, según él, querían “presentar demandas que son absolutamente inaceptables para Rusia”, llegando incluso a decir que su país estaría “listo de inmediato” para declarar la guerra a Europa .

“Si Europa de repente quiere librar una guerra con nosotros y la inicia, rápidamente podría surgir una situación en la que no quedaría nadie con quien negociar”, dijo a los periodistas antes de dirigirse a la sala de negociaciones.

Sin embargo, Estados Unidos ha mantenido a Europa en gran medida fuera de la última ronda de conversaciones de paz, manteniendo deliberaciones sólo con funcionarios ucranianos y rusos.

Antes de la reunión, Putin habló en un foro de inversiones y acusó a los aliados europeos de Estados Unidos de estar “del lado de la guerra” y “bloquear todo el proceso de paz”.

El tirano del Kremlin también acusó a Europa de proponer cambios al plan deliberadamente “para culpar a Rusia por el colapso de este proceso de paz”.

Rusia ha lanzado drones contra países europeos, como Polonia y Moldavia, y su vecina Ucrania, en múltiples ocasiones desde septiembre. La semana pasada, el Kremlin lanzó su ataque más profundo hasta la fecha contra Rumania, lo que obligó a la OTAN a desplegar aviones de combate.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continuó el martes su gira por naciones europeas, visitando Irlanda un día después de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo el lunes que los dos líderes habían hablado por teléfono con Witkoff antes de la reunión con Putin.

“Quieren informarnos inmediatamente después de esa reunión”, dijo Zelenski sobre los enviados estadounidenses durante una conferencia de prensa junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin, en Dublín. “El futuro y los próximos pasos dependen de estas señales. Creo que estos pasos cambiarán a lo largo del día, incluso hora a hora”.

“Si las señales muestran que hay un juego limpio con nuestros socios, entonces podríamos reunirnos muy pronto, reunirnos con la delegación estadounidense”, añadió.

“Hay mucho diálogo, pero necesitamos resultados. Nuestra gente muere a diario”, continuó Zelensky. “Estoy listo... para reunirme con el presidente Trump. Todo depende de las conversaciones de hoy”.

El plan revisado de 19 puntos de Estados Unidos, elaborado con Ucrania en Ginebra la semana pasada, establece que las cuestiones relacionadas con el territorio quedarán en manos de Trump y Zelensky.

Sin embargo, Trump ha dicho que no se reunirá con los presidentes ucranianos o rusos hasta que un acuerdo sea inminente.

Los funcionarios ucranianos están discutiendo una posible visita de Witkoff para reunirse con Zelensky en su camino de regreso a los EE. UU. desde la reunión de Moscú, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

“No habrá soluciones sencillas para poner fin a esta guerra. Entendemos lo que está sucediendo. Entendemos con quién estamos tratando”, declaró Zelenski en una publicación a X el martes por la tarde. “El problema no es la dificultad para tomar decisiones; soy capaz de tomarlas”.

“Lo importante es que todo sea justo y transparente. Que no haya juegos a espaldas de Ucrania. Que nada se decida sin Ucrania, ni sobre nosotros ni sobre nuestro futuro”, añadió.

Zelensky dijo que también se reunió el martes por la mañana con la delegación ucraniana que acababa de regresar de Florida, afirmando que las partes habían “finalizado” un plan de paz de 19 puntos redactado durante las conversaciones a principios del mes pasado, sin dar más detalles.

“Los temas más delicados y las preguntas más difíciles son los territorios, los activos congelados... y las garantías de seguridad”, dijo Zelenski en su publicación X. “Contamos con fuertes garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa, y de algunos otros líderes”.

“Este es uno de los temas de la Coalición de la Voluntad”, dijo sobre el grupo de naciones europeas que lidera la organización de las garantías de seguridad. “Estamos trabajando en ello. Creo que estos tres temas son los más sensibles e importantes. Nuestros equipos seguirán trabajando en ellos”.

Ese marco fue reducido a partir de un plan de 28 puntos que habría visto a Kiev aceptar varias disposiciones controvertidas, como el reconocimiento por parte de Estados Unidos de parte del territorio ucraniano como ruso, incluida tierra que Moscú no ha podido ocupar durante más de 11 años de guerra.

El nuevo plan dio marcha atrás en ese punto y dejó que Trump y Zelensky resolvieran los asuntos territoriales; este último dijo el lunes a los periodistas que las garantías de seguridad para la Ucrania de la posguerra deben ser parte de esa discusión.

“Ucrania debe saber exactamente cuándo termina la guerra, entonces habrá garantías de seguridad para todo el territorio de Ucrania para que la invasión no comience de nuevo”, dijo Zelensky.

“Esto es lo principal y no puede haber otras interpretaciones, está relacionado precisamente con esto”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien también participó en las conversaciones del domingo, reconoció a los periodistas que “todavía queda mucho trabajo” para asegurar el fin del conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Witkoff y Kushner llegaron a Rusia horas después de que el Kremlin afirmara que sus fuerzas habían capturado el centro logístico de Pokrovsk en el este de Ucrania después de 21 meses de intentos.

Sin embargo, Zelensky dijo a los periodistas en París que los combates aún continuaban en la ciudad que anteriormente albergaba a 60.000 personas.