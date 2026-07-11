La muerte de un inmigrante en Houston aviva el debate sobre la estrategia de ICE

NUEVA YORK- El tiroteo mortal de un hombre esta semana a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en Houston ha puesto de relieve un aumento agresivo de las detenciones de migrantes en todo el país, que en gran medida ha pasado desapercibido para la opinión pública. Desde grandes ciudades como Chicago y Las Vegas hasta pequeños barrios a las afueras de Milwaukee y San Antonio, se ha detenido a migrantes en juzgados, registros de ICE y controles de tráfico; las detenciones diarias se duplicaron en la última semana de junio y siguen aumentando.

“Las operaciones se han realizado a propósito entre bastidores”, dijo Getsy Hernandez, organizadora comunitaria de Escucha Mi Voz Iowa, un grupo de defensa liderado por inmigrantes en Iowa City. El martes, agentes federales de migración mataron a Lorenzo Salgado Araujo, un obrero de la construcción mexicano y padre de tres hijos que llevaba más de 30 años viviendo en el país sin permiso de residencia. Sin embargo, Salgado Araujo no era el objetivo inicial de los agentes. En los días posteriores, el homicidio ha movilizado a miles de manifestantes, ha provocado que líderes locales y grupos de derechos civiles latinos pidan investigaciones independientes y ha hecho que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometa que tomará medidas legales. Salgado Araujo murió durante un control de tráfico a manos de agentes de migración que, según una vocera del Departamento de Seguridad Nacional, estaban buscando a otra persona. Cuando los agentes intentaron detener el vehículo, la situación se agravó rápidamente y un agente disparó a Salgado Araujo en el abdomen. Murió en el hospital unas horas después.

Los responsables de Seguridad Nacional dijeron que Salgado Araujo había tratado de usar su coche como arma, aunque tres hombres que presenciaron el tiroteo desmintieron esa versión y dijeron que la víctima nunca había intentado atropellar a un agente federal. No ha salido a la luz ningún video del tiroteo. Los agentes no llevaban cámaras corporales, según dijo la vocera.

El tiroteo de Houston ha vuelto a poner a ICE y las tácticas de los agentes de migración en el punto de mira nacional. Los funcionarios federales defienden sus acciones como parte de operaciones muy específicas, pero los líderes de la comunidad latina y los abogados de migración sostienen que el incidente se suma a una serie de enfrentamientos violentos que han acompañado al aumento de las detenciones. Afirman que estos enfrentamientos demuestran que los agentes federales siguen usando sus tácticas más agresivas. Los agentes federales de inmigración les han disparado a más de 20 personas desde septiembre, casi todas ellas adentro de sus coches. Algunos de los tiroteos han sido mortales. El gobierno de Donald Trump sigue presionando para que haya más deportaciones. Un paquete de medidas impulsado por los republicanos y firmado por el presidente el mes pasado ha destinado 31 millardos de dólares a las actividades de ICE, como el apoyo a las autoridades locales y estatales que han firmado acuerdos de cooperación con la agencia, conocidos como acuerdos 287(g). Para las jurisdicciones que se niegan a cooperar, el paquete de financiación ha reservado otros 350 millones de dólares para ampliar las operaciones de control.

En un periodo de cinco días a finales de junio, los agentes de ICE detuvieron a más de 10 mil personas, según documentos a los que ha tenido acceso The New York Times. Tras una breve tregua durante el fin de semana festivo del 4 de julio, las detenciones se reanudaron el martes, el día en que le dispararon a Salgado Araujo. Desde el martes hasta el jueves, los agentes de ICE de todo Estados Unidos detuvieron a más de 6 mil personas, según muestran los registros internos, a un ritmo de unas 2 mil detenciones al día. EL EFECTO DE ESTA CAMPAÑA SE ESTÁ NOTANDO EN TODO EL PAÍS En Chicago, grupos defensores de los derechos de los migrantes y organizadores de la comunidad hispana, en una rueda de prensa celebrada el jueves, habían contabilizado al menos 70 personas detenidas en tres días, muchas de ellas en los alrededores de los juzgados. Muchos de los migrantes detenidos habían sido acusados de infracciones de tráfico leves o estaban intentando acudir a sus citas ante los jueces de migración. Las llamadas a un centro de asistencia jurídica se habían más que duplicado hasta alcanzar las 1,700 en ese tiempo, dijo el grupo de organizadores.

“A pesar de que se dice que la Operación Midway Blitz ha terminado, no ha acabado”, dijo Berto Aguayo, un abogado, refiriéndose a la redada de migración del verano pasado en Chicago. “Nos solidarizamos con Texas y exigimos justicia”.