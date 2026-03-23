Las nuevas drogas mortales no llegan en pastillas ni en agujas, sino en papel

COLORADO- El cadáver yacía desplomado en el suelo de la cárcel, enroscado alrededor de un inodoro metálico. Los investigadores no encontraron indicios de homicidio, sino solo algunos trozos de papel enrollado, achicharrados y esparcidos por el suelo como confeti chamuscado.

Durante meses, los reclusos habían estado enfermando en la cárcel del condado de Cook, en Chicago. Los funcionarios dijeron que habían oído rumores de que drogas extremadamente tóxicas se estaban infiltrando en el centro, suministradas en algo tan ordinario que parecía imposible de detener. Entonces apareció el cadáver y “algo hizo clic”, dijo Justin Wilks, investigador jefe de la cárcel. El papel debía de ser el culpable, y era mortal. Pronto se produjeron más sobredosis. Al mes siguiente, en febrero de 2023, otro recluso murió por fumar papel mezclado con misteriosas drogas nuevas. En abril, uno más. “La gente moría muy deprisa”, dijo Wilks. Pero cuando los funcionarios de la cárcel se lo contaron a sus colegas de las fuerzas de seguridad, dijeron, a algunos de ellos les costó creerlo. A finales de año, al menos seis personas habían muerto por sobredosis, lo que ponía a la cárcel a la vanguardia de un nuevo tipo de guerra contra las drogas, en la que se pueden inventar drogas extraordinariamente potentes más rápido de lo que las autoridades pueden identificarlas. Y en la que algo tan ubicuo como el papel puede llegar a ser letal.

En la actualidad, los químicos marginales están provocando una transformación total del mercado de drogas ilícitas. Desde laboratorios clandestinos, producen una vertiginosa variedad de drogas sintéticas: no solo fentanilo, sino también nuevos y peligrosos tranquilizantes, estimulantes y cannabinoides complejos. A veces, en un solo mes aparecen en las calles varias drogas desconocidas. Muchas son tan nuevas que ni siquiera son ilegales todavía. Casi todas ellas son más difíciles de rastrear que las drogas convencionales, menos costosas de producir, mucho más potentes y mucho más mortíferas, según los científicos y las fuerzas de seguridad de todo el mundo. El auge desenfrenado de las drogas sintéticas es tan profundo para el mercado de las drogas ilícitas como lo fue la televisión para la radio o la computadora para la máquina de escribir, afirman los científicos, y está confundiendo a las fuerzas del orden de todo el mundo. “Esta es la epidemia moderna de la droga: no se parece a nada que haya ocurrido antes en el mundo, en ninguna parte”, dijo Bob DuPont, zar antidroga durante la presidencia de Richard M. Nixon. Después de esa primera muerte en la cárcel del condado de Cook en enero de 2023, el equipo de Wilks tardó meses en darse cuenta de que estas misteriosas drogas nuevas se estaban rociando en las páginas de los objetos más inocuos: libros, cartas, documentos, incluso fotografías. Las hojas de droga, valoradas en miles de dólares por página, eran arrancadas en tiras y fumadas por reclusos que entraban en ataques que parecían locura o un exorcismo, como poseídos por un narcótico fantasma que las autoridades no podían ver, y mucho menos detener. El mero hecho de averiguar qué contenía el papel era exasperante. Los laboratorios especializados necesarios para realizar las pruebas a menudo tardaban meses en enviar fórmulas químicas alucinantes que dejaban a algunas autoridades perplejas. Desesperada, la cárcel añadió vigilancia las 24 horas del día, registró más celdas y reforzó la sala de correo, inspeccionando a mano todos los artículos. Pero los traficantes eran astutos. Cuando el correo ordinario se inspeccionó más a fondo, los contrabandistas empezaron a introducir correspondencia jurídica. Pronto, los agentes descubrieron paquetes sellados que parecían enviados directamente desde Amazon, con libros impregnados de droga en su interior. En el verano de 2024, el equipo de Wilks encontró una sola hoja con 10 brebajes diferentes en aerosol: una mezcla de opioides, depresores, cannabinoides y estimulantes mezclados en la misma página, como una piedra Rosetta de las drogas sintéticas. Los científicos estaban desconcertados y alarmados: ¿por qué alguien rociaría tantas sustancias letales diferentes en un solo trozo de papel? Era una destilación del oscuro futuro con el que amenazaban estas drogas. Pronto murió otro recluso, con muchas de las mismas nuevas drogas en su organismo. Para Wilks, fue una constatación aplastante. Dieciocho meses después de comenzar su investigación, no estaba más cerca de encontrar al proveedor, y el arsenal de nuevas drogas mortales evolucionaba más rápido de lo que él podía rastrearlo.

“Tenemos que hacer algo”, dijo Wilks a sus colaboradores. “No puede morir otra persona bajo mi vigilancia”. UNA CARRERA ARMANTÍSTICA ILÍCITA Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las drogas ilícitas procedían de la tierra. El comercio de opio procedente de la adormidera se remonta a miles de años atrás. Incluso durante el siglo XX, cuando Estados Unidos declaró su guerra a las drogas, las autoridades seguían centrándose en gran medida en tres sustancias derivadas de plantas: la marihuana, la cocaína y la heroína. Hoy, la dinámica es casi irreconocible. Las drogas sobrealimentadas son sintetizadas cada vez más en laboratorios por químicos ilegales que crean nuevas variedades, como si fueran cocineros probando recetas. Desde 2013 se han registrado más de 1440 nuevas sustancias psicoactivas, triplicándose en poco más de una década, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La explosión es paralela a un aumento del número de víctimas mortales. En 1971, el año en que Nixon declaró el consumo de drogas enemigo público número uno, 6771 estadounidenses murieron por sobredosis. Ahora, más de 70.000 estadounidenses mueren anualmente, superando todas las muertes de militares estadounidenses durante la guerra de Vietnam.

El fentanilo ha recibido gran parte de la atención, y con razón: es un factor en la mayoría de las muertes por sobredosis recientes, a menudo en combinación con otras sustancias. Pero aunque el fentanilo es la de peor reputación de estas nuevas drogas, dista mucho de ser la más potente o la más adictiva. Algunas de las sustancias más nuevas eclipsan la potencia de las drogas que se introdujeron hace solo unos años. “Hoy es el momento más peligroso en la historia del mundo para consumir drogas”, dijo Andrew Monte, director del Centro de Toxicología de las Montañas Rocosas. “Eso hasta mañana, cuando haya una nueva droga”, añadió. Científicos y funcionarios afirman que se está produciendo una carrera armamentística por la potencia. Cuanto más potente es la droga, mayor es el subidón. Los traficantes también pueden suministrar drogas en cantidades más pequeñas, lo que facilita su contrabando y aumenta el potencial de ganancia.

Las consecuencias son graves: mayor riesgo de supresión respiratoria, psicosis, violencia, sobredosis y muerte. Los nitazenos, una clase de opioide sintético que mató a uno de los reclusos de la cárcel del condado de Cook, pueden ser 20 veces más potentes que el fentanilo, un sombrío reflejo de cómo la batalla contra las drogas ilícitas a menudo acaba engendrando otras nuevas, incluso más mortíferas. Tan pronto como las autoridades prohíben una sustancia, los narcoquímicos crean nuevas variantes más potentes que aún no han sido prohibidas. Las recetas de las drogas se comparten en internet y a menudo los pedidos también se hacen allí, como parte de una transformación radical del mundo criminal que los expertos denominan “la digitalización” de las drogas. Pocos lugares ilustran la lucha con más claridad que el centro penitenciario del condado de Cook, pero no es un caso aislado. Al menos otros 15 estados han detenido o procesado a personas por introducir papel impregnado de droga en cárceles o prisiones, según un análisis de The New York Times de datos de casos desde Nueva York a Texas y Hawái. Las cárceles suelen estar a la vanguardia de las nuevas tendencias en materia de drogas. Los entornos más estrechos fomentan la creatividad y obligan a traficantes y consumidores a encontrar nuevas formas de eludir la vigilancia de 24 horas. En la calle, esta innovación no siempre es tan necesaria: es bastante fácil vender fentanilo o marihuana. Pero a Wilks le preocupaba que esta nueva amenaza, tan eficaz para engañar a las fuerzas del orden, pudiera escapar de sus muros. Las muertes ocurridas en el condado de Cook pusieron a las autoridades ante un panorama cambiante, en el que el papel, un medio tan antiguo como el Antiguo Egipto, puede matar. Sin embargo, las extraordinarias restricciones de la cárcel también crearon las condiciones ideales para contraatacar: una fortaleza de hormigón y alambre de púas donde las autoridades tenían licencia para escudriñar casi cualquier cosa. En este sistema cerrado, con 5000 reclusos bajo vigilancia constante, este nuevo paradigma mortal de la droga podía estudiarse y, posiblemente, combatirse. Si no podían detenerlo allí, le preocupaba a Wilks, ¿qué pasaría si estas drogas llegaran a las calles? ‘NO MUERAS EN LA CÁRCEL’ El papel es un salvavidas en la cárcel, un vínculo con padres, parejas e hijos en el mundo exterior. Después de que en 2023 muriera la primera persona por fumar un trozo de papel impregnado de drogas, el sheriff del condado de Cook, Tom Dart, llamó a otras cárceles y prisiones que se enfrentaban al mismo fenómeno. Algunas habían decidido prohibir totalmente el papel. El sheriff Dart se negó. “Nunca habíamos visto ni oído nada parecido”, dijo el sheriff Dart, quien dirige la cárcel del condado de Cook. “Nos obligó a rehacer por completo lo que estábamos haciendo”. La cárcel ha sido criticada en ocasiones por no vigilar suficientemente a los presos. Pero deshacerse por completo del papel les privaría de lo que más echaban de menos en la reclusión: la conexión humana. Eso le pareció especialmente duro al sheriff Dart, teniendo en cuenta que la mayoría de los reclusos de la cárcel estaban aún a la espera de juicio y no habían sido condenados todavía. “La tarjeta que un niño envía a su padre es algo muy importante en un centro penitenciario”, dijo. “Decir desdeñosamente que íbamos a prohibir la entrada de todo, era algo que no quería hacer”.

A medida que aumentaba el número de muertos en 2023, la cárcel intensificó los registros aleatorios y enseñó a los inspectores a identificar el tacto y el olor naturales del papel, con la esperanza de detectar cuándo había sido adulterado, por poco que fuera. Las drogas eran tan novedosas que ni siquiera los perros podían olerlas. “Todo el mundo utiliza el papel para todo”, dijo Wilks. “Las escuelas del interior usan papel, el personal usa papel y los reclusos reciben papel por correo todos los días”. Casi todo lo que hacía la cárcel parecía estimular más la innovación. Los traficantes de papel encontraron incluso formas de introducir gotas psicoactivas, de modo que los propios formularios de la tienda de la prisión podían transformarse en drogas fumables. Wilks temía que los funcionarios de prisiones corruptos pudieran introducir de contrabando los productos químicos en sus botellas de agua. “Cada vez que descubríamos algo, hacían un cambio”, dijo Wilks. Como los laboratorios tardaban meses en identificar estos nuevos compuestos, las autoridades iban siempre varios pasos por detrás, tratando de desarticular una red de narcotraficantes que cambiaba rápidamente con información anticuada. En la cárcel se colocaron carteles en los que se advertía de los peligros del papel impregnado de drogas. “No mueras en la cárcel”, decían. Pero ni siquiera la muerte disuadió a los consumidores. De hecho, parecía tener el efecto contrario. Muchos reclusos habían desarrollado tolerancia y ansiaban el papel más fuerte que pudieran conseguir. Cuanto mayor era el efecto, razonaban, mayor era el escape de la realidad. “Muchos de nosotros nos enfrentamos a una vida en prisión, y dejar eso atrás, aunque sea por un minuto, es todo lo que quieres”, dijo Rashad Rowry, de 33 años, exrecluso de la división 9, el ala de máxima seguridad de la cárcel, al explicar por qué solía fumar papel. “La gente que está aquí dentro dirá: ‘Que él haya muerto no significa que yo vaya a morir. Probablemente solo era débil’”.

En la división 9 han muerto más reclusos por sobredosis que en cualquier otra ala de la cárcel, y desde el momento en que uno entra, el olor a papel quemado inunda el aire y se adhiere al pelo y la ropa. Los funcionarios pueden detectar a los consumidores por las yemas de los dedos, que a menudo están manchadas de una resina pardusca. Consumir no es barato. Un pequeño rectángulo de papel del tamaño de una credencial de conducir puede costar hasta 800 dólares. Una hoja entera puede alcanzar los 10.000 dólares. Los reclusos cuentan que han suplicado por miles de dólares a sus familiares y amigos durante los años que han pasado en la cárcel. Fuera de los muros, las drogas sintéticas suelen ser mucho más baratas que las tradicionales. Pero dentro de la cárcel, el precio refleja lo difícil que es introducirlas de contrabando y lo desesperados que están los reclusos por colocarse. Varios reclusos hablaron abiertamente de ataques, desmayos y traslados al hospital. “Pierdes las extremidades, pierdes la motricidad”, dijo Kenneth Olugbode, otro recluso, al describir las sobredosis de las que fue testigo en la División 9. Es imposible que los reclusos sepan lo potente que es una tira de papel hasta que la fuman. Un amigo de Olugbode, Eric Gunn, fue uno de los primeros reclusos en morir en la cárcel del condado de Cook. El día antes de que Gunn sufriera una sobredosis, había prometido unirse a una llamada de Zoom para el cumpleaños de su abuela. “Dijo que bailaría y me enseñaría todos sus movimientos”, recuerda. En lugar de eso, el 9 de febrero de 2023, poco después de la 1:30 p. m., un agente que hacía la ronda lo vio tendido en el suelo, incapaz de hablar, decía el informe de la autopsia. UN ENEMIGO SIEMPRE PRESENTE En el verano de 2024, los funcionarios de prisiones encontraron la Piedra Rosetta: la hoja de papel con 10 drogas sintéticas diferentes. El descubrimiento fue especialmente inquietante: una sola hoja de papel recubierta con la mayor, y posiblemente más mortífera, variedad de drogas sintéticas hasta la fecha. El caleidoscopio de drogas horrorizó a los científicos, que lo vieron como una manifestación de la manera tan drástica en que se había descarrilado la química. “Es una cantidad brutal de material”, dijo Christopher Pudney, científico que estudia las nuevas drogas. “Personifica los peligros de estos nuevos fármacos”. Y entonces, no mucho después de descubrir la sábana cargada de drogas, las autoridades encontraron a Daniel Aranda-Delgado, de 27 años, muerto de sobredosis por el mismo tipo de ataque ilícito.