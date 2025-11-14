Los astronautas chinos inician el regreso a la Tierra después de que escombros impactaran la nave espacial

Internacional
/ 14 noviembre 2025
    Los astronautas chinos inician el regreso a la Tierra después de que escombros impactaran la nave espacial
    La nave espacial tripulada Shenzhou-21, a bordo de un cohete portador Larga Marcha-2F, despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, el 31 de octubre de 2025. FOTO: ESPECIAL

Los astronautas debían regresar a la Tierra hace nueve días tras completar una misión de seis meses en la estación espacial Tiangong

Tres astronautas chinos cuyo regreso a la Tierra se retrasó la semana pasada debido al impacto de basura espacial en su nave han abordado otra nave espacial y se espera que aterricen en China el viernes, según informó la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA).

La agencia espacial china también reveló por primera vez detalles sobre los daños causados por los escombros, diciendo que se encontraron “pequeñas grietas” en una pequeña ventana de la cápsula de retorno de la nave espacial Shenzhou-20.

“La cápsula no cumple con los requisitos de seguridad para un regreso tripulado, Shenzhou-20 permanecerá en órbita y realizará los experimentos pertinentes”, dijo la agencia en un comunicado.

Los astronautas debían regresar a la Tierra hace nueve días tras completar una misión de seis meses en la estación espacial Tiangong de China, un programa conocido como Shenzhou o “Vasija Divina”, cuando se descubrió la grieta.

Según CMSA, la tripulación había abandonado Tiangong y emprendido el viaje de regreso a casa en otra nave espacial, la Shenzhou-21, con un regreso al lugar de aterrizaje de Dongfeng en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, previsto para el viernes por la tarde.

La misión comenzó en abril y transcurrió sin problemas hasta que, según la CMSA, un “posible impacto de pequeños desechos espaciales” obligó a posponer el regreso del Shenzhou-20, originalmente programado para el 5 de noviembre.

El retraso, aunque solo de nueve días, es muy inusual para un programa que ha funcionado a la perfección y que en el último año alcanzó nuevos hitos, con el despliegue de astronautas nacidos en la década de 1990, una caminata espacial que batió el récord mundial y los planes para enviar al primer astronauta extranjero, de Pakistán, a Tiangong el próximo año.

Cada misión Shenzhou a bordo de Tiangong finaliza con un relevo, donde la tripulación saliente da la bienvenida a la tripulación entrante que se hará cargo de las operaciones de la estación espacial.

Durante el período de traspaso, que dura varios días, dos naves Shenzhou se acoplan a la estación espacial.

El programa espacial tripulado de China ahora tiene que lidiar con otro problema logístico: cómo traer de vuelta a casa a la tripulación recién llegada a la estación espacial en caso de emergencia.

La CMSA afirmó que la nave espacial Shenzhou-22 se lanzaría en “un momento apropiado en el futuro”.

Peligro de basura espacial

Los daños sufridos por la nave espacial china ponen de relieve los desafíos que plantean las crecientes cantidades de “basura espacial” para la exploración espacial.

“Debido al fuerte aumento de la basura espacial, la probabilidad de daños a naves espaciales y estaciones espaciales de todos los países ha aumentado significativamente”, dijo a Reuters Igor Marinin, miembro de la Academia Rusa de Cosmonáutica en Moscú.

Aunque esta es la primera interrupción conocida por desechos en una misión Shenzhou, la basura espacial ha afectado a misiones anteriores a la Estación Espacial Internacional, el laboratorio científico de 25 años de antigüedad liderado por Estados Unidos y Rusia.

La cápsula SpaceX que la NASA utiliza para transportar astronautas a la EEI ha tenido que esquivar presuntos fragmentos de basura espacial durante el vuelo, mientras que la propia estación, del tamaño de un campo de fútbol, ha maniobrado varias veces para evitarla.

La desintegración de satélites viejos e inactivos, los percances con satélites activos y las pruebas de armas antisatélite pueden crear enormes enjambres de basura espacial que permanecen en órbita durante años.

La repentina desintegración de un antiguo satélite ruso el año pasado generó al menos 180 fragmentos rastreables, lo que obligó a los astronautas de la EEI a prepararse para la evacuación. Ese mismo año, una etapa de cohete china desechada generó casi 1000 fragmentos tras una posible colisión con restos de la nave.

Esta amenaza ha provocado llamamientos a las potencias espaciales rivales, Estados Unidos y China, para que colaboren en la mitigación de la basura espacial y las normas de tráfico de satélites, aunque la legislación estadounidense prohíbe en gran medida que la NASA trabaje con el programa espacial de Pekín.

Sin embargo, en los últimos años Estados Unidos y China han intensificado su coordinación en materia de seguridad espacial, principalmente de forma puntual. Según informó Reuters, el año pasado se intensificaron las alertas sobre maniobras de naves espaciales chinas dirigidas a operadores estadounidenses, tanto al Pentágono como a la NASA.

El año pasado, la agencia espacial estadounidense NASA vio cómo dos de sus astronautas quedaron varados durante nueve meses en la EEI debido a problemas en el sistema de propulsión de su nave, una Boeing Starliner.

Temas


Astronautas
viaje espacial

Localizaciones


China

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

