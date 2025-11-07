Los migrantes sursudaneses en EU perderán el Estatus de Protección Temporal

/ 7 noviembre 2025
    Los migrantes sursudaneses en EU perderán el Estatus de Protección Temporal
    Estados Unidos pone fin a la designación de Sudán del Sur como Estado de Protección Temporal. FOTO: AP

La rescisión del contrato será efectiva el 5 de enero, según informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado

Estados Unidos pone fin a la designación de Sudán del Sur como Estado de Protección Temporal, que durante años permitió a los ciudadanos de ese país del este de África permanecer legalmente en Estados Unidos y escapar del conflicto armado en su país de origen.

La rescisión del contrato será efectiva el 5 de enero, según informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

“Tras consultar con sus socios interinstitucionales, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las condiciones en Sudán del Sur ya no cumplen con los requisitos legales del TPS”, señala el comunicado.

Añadió que los ciudadanos sursudaneses que utilicen la aplicación móvil de Aduanas y Protección Fronteriza para informar de su salida podrían recibir “un billete de avión gratuito, una bonificación de salida de 1.000 dólares y posibles oportunidades futuras de inmigración legal”.

La nueva política supone un duro golpe para la gente de Sudán del Sur, una nación que sigue siendo políticamente inestable y de donde provienen muchos refugiados que buscan asilo en el extranjero.

Edmund Yakani, un destacado líder cívico de Sudán del Sur, afirmó que la decisión podría ser “una clara demostración de que Sudán del Sur ya no coopera con Estados Unidos en materia de deportación de ciudadanos extranjeros”.

“Sudán del Sur no ha aceptado una segunda fase de deportados estadounidenses a Sudán del Sur, lo que ha enfurecido a la administración Trump, y esta ha tomado la decisión de poner fin a las protecciones disponibles para los sursudaneses que huyeron de la guerra”, dijo.

Al menos ocho hombres fueron deportados a Sudán del Sur desde Estados Unidos a principios de año, como parte de un programa para deportar a inmigrantes no deseados a terceros países.

Sudán del Sur cuenta con el estatus de protección temporal desde 2011, año en que se independizó de Sudán. Esta designación se renueva cada 18 meses.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha tomado medidas para retirar diversas protecciones que permitían a los inmigrantes permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente, incluyendo la eliminación del estatus temporal para cientos de miles de venezolanos y haitianos a quienes se les había otorgado protección bajo el mandato del presidente Joe Biden.

El gobierno de Sudán del Sur, sumido en una profunda crisis, lucha por prestar muchos de los servicios básicos propios de un Estado.

Años de conflicto han dejado al país muy dependiente de la ayuda, que se ha visto gravemente afectada por los drásticos recortes de la asistencia exterior aplicados por la administración Trump.

Muchos sursudaneses se enfrentan al hambre, y esta semana un observatorio del hambre afirmó que algunas zonas de Sudán del Sur, azotadas por el conflicto, se encaminaban hacia situaciones de hambruna.

Un acuerdo de paz para poner fin a los combates entre las fuerzas rivales leales al presidente Salva Kiir y a su antiguo vicepresidente Riek Machar está en vigor desde 2018, pero los observadores dicen que se está desmoronando lentamente tras el arresto a principios de este año de Machar por cargos criminales.

Kiir afirmó que suspendió a Machar como su primer vicepresidente para que su adjunto pudiera enfrentar cargos que incluían traición.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

