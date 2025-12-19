Mercosur y Unión Europea escalan tensión por Pacto Comercial; avivan protestas

Internacional
/ 19 diciembre 2025
    Mercosur y Unión Europea escalan tensión por Pacto Comercial; avivan protestas
    Los manifestantes afirmaron que el acuerdo UE-Mercosur permitiría el acceso de productos que no cumplen con los estándares franceses. VANGUARDIA

Francia e Italia siguen solicitando mejores condiciones; Brasil insiste, pues ‘no habrá más acuerdo’ si no es ‘ahora’ la firma; agricultores salen a las calles en pro y en contra

Siguen las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el bloque latinoamericano Mercosur para un pacto comercial, sin embargo, opiniones encontradas de mandatarios y agricultores manifestantes en contra de la firma de este acuerdo entre Europa y América del Sur aplazan negociaciones a enero de 2026.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró el pasado 17 de diciembre que el pacto comercial tiene que ser firmado porque “si no es ahora, Brasil no hará más acuerdos (con la UE) mientras yo sea presidente”.

Lula da Silva insistió en que este acuerdo contiene muchas condiciones negociadas “más favorables” para la UE, cediendo “todo lo que era diplomáticamente posible”.

Ante los razonamientos para aceptar el trato con UE, Da Silva comentó que “cuando en Estados Unidos hay un presidente (Donald Trump) que fortalece el unilateralismo, nosotros estamos para defender el multilateralismo”.

Su homólogo francés, el primer ministro Emmanuel Macron, señaló que si hay imposiciones para aceptar este pacto comercial, su país se opondrá “muy firmemente”.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también indicó que firmar el documento sería “prematuro”, insistiendo en que la Cámara de Diputados tiene que establecer medidas adicionales para proteger su sector agrícola.

AGRICULTORES A LAS CALLES POR PROTESTAS; ACUERDO SE APLAZA A ENERO

Los manifestantes afirmaron que el acuerdo UE-Mercosur, cuya firma se ha pospuesto hasta enero, permitiría la importación masiva de productos que no cumplen con los estándares franceses.

Hubo manifestaciones en las calles de Bruselas (Bélgica) para no firmar el pacto comercial con el Mercosur, y, en Francia los manifestantes colocaron tractores frente a la residencia de Macron con un ataúd que decía las consignas políticas de “D.E.P. Agri” y “NO al Mercosur”.

El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo aprobaron protecciones económicas a los productores europeos ante el alza de importaciones debido a este acuerdo comercial, sin embargo, los manifestantes insisten en mantener la presión en contra de sus mandatarios.

(Con información de El País, France 24 y Reuters)

