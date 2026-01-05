‘No necesitan abogados’: CSP promete apoyo total a familias del Tren Interoceánico

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los familiares de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico no necesitan contratar abogados, ya que el Gobierno de México brinda acompañamiento y apoyo integral a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Durante su conferencia, la Mandataria explicó que, tras el accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el que 14 personas perdieron la vida, hasta el momento 11 personas continúan hospitalizadas, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Sheinbaum subrayó que, debido al fallecimiento de personas y la existencia de heridos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió de oficio una carpeta de investigación, sin que sea necesario que los familiares presenten denuncias formales.

“La propia Fiscalía abre una carpeta de investigación dada la gravedad de los hechos. Tiene la obligación de investigar y está realizando peritajes especializados con el apoyo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar la causa del accidente y deslindar responsabilidades”, explicó.

La Presidenta reconoció que algunos familiares han anunciado que acudirán a la FGR para interponer denuncias; sin embargo, pidió cautela ante la intervención de despachos privados. “A veces hay bufetes que se acercan y ofrecen obtener más recursos, pero se quedan con comisiones. En este caso no lo necesitan”, afirmó.

Detalló que el Tren Interoceánico cuenta con dos seguros: uno para la atención inmediata de las personas afectadas y otro para la cobertura derivada del accidente. Aun así, reiteró que el Estado garantizará una reparación integral del daño, más allá de lo que establezcan las pólizas.

“El gobierno ya informó a la Fiscalía y lo hizo público: habrá reparación integral del daño y apoyo a todas las familias. Existe comunicación permanente con cada una de ellas”, señaló la Mandataria.

Sheinbaum indicó que hasta ahora no se han registrado inconformidades por parte de los familiares, ya que cada caso cuenta con un enlace directo del gobierno para dar seguimiento, incluidos los pacientes que permanecen hospitalizados, y añadió que ya se otorgó un primer apoyo económico.