Irán amenaza a Estados Unidos con respuesta militar tras ultimátum de Trump

El sábado 21 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta oficial de X, una amenaza contra el régimen de Irán, liderado por Mojtaba Jamenei.

En su publicación, Trump afirmaba que si la Guardia Revolucionaria de Irán no liberaba el bloqueo en el estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas, mandaría a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a bombardear las centrales eléctricas iraníes. Dicha táctica dejaría en plena oscuridad a Teherán, al igual que a diferentes zonas del país islámico.

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Sin embargo, el 22 de marzo, el Gobierno de Irán respondió contra las amenazas de Trump con un propio mensaje de intimidación militar. Primeramente, se amenazó con un bloqueo total en el estrecho de Ormuz, no solo a navegaciones vinculadas a Estados Unidos o Israel. El espacio geográfico representa el pasaje marítimo cuya función permite el comercio del 20% del petróleo global.

‘El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas’ aseveró Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya.

Irán amenazó con que si la administración de Trump cumple con su ultimátum, el ejército iraní atacará a las infraestructuras energéticas y de tecnologías de la información en Israel. También tendrán como objetivo militar bombardear empresas en la región con vinculación estadounidense y centrales eléctricas de países en donde residan bases militares de Estados Unidos. Así lo afirmó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

‘Todo está preparado para una gran yihad con el objetivo de destruir completamente todos los intereses económicos de Estados Unidos en la región’ afirmó el gobierno de Irán.

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Ante el conflicto de Estados Unidos e Irán, usuarios en las redes sociales y creadores de contenido, especialmente de TikTok, han publicado sus críticas hacia el continuo escalamiento de la guerra.