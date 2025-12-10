Trump advierte que Ucrania está ‘perdiendo’ la guerra con Rusia y pide nuevas elecciones

Donald Trump ha dicho que Ucrania debería celebrar nuevas elecciones a pesar de su guerra en curso con Rusia, lo ue llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a declarar que está “listo” para que comiencen cuando los votantes puedan estar seguros.

“Creo que es el momento. Creo que es un momento importante para celebrar elecciones”, declaró el presidente a la periodista de Político, Dasha Burns.

“Están usando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción”.

Según la constitución de Ucrania, no se pueden celebrar elecciones durante el período de ley marcial, que el presidente Volodymyr Zelensky impuso en respuesta a la invasión rusa en febrero de 2022. En circunstancias normales, los mandatos de Zelensky y del parlamento de Ucrania habrían finalizado en mayo y agosto de 2024, respectivamente.

En declaraciones a la prensa el martes, Zelenski afirmó tener la “voluntad y la disposición” para celebrar elecciones. Sin embargo, mencionó problemas que obstaculizan el proceso electoral en Ucrania, como la seguridad de los votantes en una zona de guerra con riesgo de ataques con misiles y la ley ucraniana que impide la celebración de elecciones cuando el país se encuentra bajo la ley marcial.

Zelensky dijo que está buscando una solución legislativa y que si cuenta con la ayuda de Estados Unidos para garantizar la seguridad de los votantes durante una guerra, Kiev estaría lista para celebrar elecciones en “los próximos 60 a 90 días”.

“Pido ahora y lo declaro abiertamente: Necesito la ayuda de Estados Unidos”, dijo. “Junto con nuestros colegas europeos, podemos garantizar la seguridad en la celebración de las elecciones”.

“Quizás Zelensky ganaría”, dijo Trump sobre la posibilidad de unas elecciones en tiempos de guerra. “No sé quién ganaría. Pero hace mucho que no hay elecciones. Ya sabes, hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia”.

El presidente también respondió a una afirmación del fin de semana de su primogénito, Donald Trump Jr., de que el comandante en jefe podría estar dispuesto a retirarse de Ucrania, diciendo: “No es correcto. Pero tampoco es del todo incorrecto”.

“Tenemos que... ellos tienen que cooperar”, continuó el presidente. “Si no leen los acuerdos, los posibles acuerdos, no es fácil con Rusia porque Rusia tiene la sartén por el mango. Y siempre la ha tenido. Son mucho más grandes. Son mucho más fuertes en ese sentido.

“Les doy un gran reconocimiento al pueblo y al ejército de Ucrania por su valentía, por la lucha y todo eso”, dijo Trump. “Pero, como saben, en algún momento, el tamaño suele imponerse”.

Los comentarios del presidente se produjeron mientras su administración hace otro esfuerzo para poner fin al conflicto más letal de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y Trump dijo a los periodistas el domingo que Zelensky aún no había leído el último marco de paz elaborado por los negociadores estadounidenses y ucranianos.

“Sería bueno que la leyera”, declaró el presidente a Politico el lunes. “Sabes, mucha gente está muriendo. Así que sería muy bueno que la leyera. A su gente le encantó la propuesta. Les gustó mucho. A sus lugartenientes, a sus altos mandos, les gustó, pero dijeron que aún no la ha leído. Creo que debería encontrar tiempo para leerla”.

Zelensky cuestionó la acusación el jueves y dijo a los periodistas que, de hecho, ha “leído muchas versiones diferentes de este plan”.

“Estamos trabajando, estamos implementando cambios. Mantenemos contacto diario con nuestros grupos de negociación, ahora con los europeos, y con Estados Unidos”, dijo. “...Pronto, trabajaremos a nivel de la NSA: Ucrania, Europa y Estados Unidos”.

Estas reuniones se realizarán casi a diario. Hablaremos sobre las garantías de seguridad. Quiero involucrarme personalmente, sinceramente», añadió.

Pero Trump, un día antes, dijo que Zelensky “tendría que ponerse las pilas y empezar a aceptar las cosas”.

“Ya sabes, cuando estás perdiendo, porque él está perdiendo”.