Melania Trump revela su comunicación abierta con Putin y logra reunir a ocho niños ucranianos con sus familias

La primera dama Melania Trump sorprendió a los periodistas el viernes al anunciar que ha tenido un “canal abierto” con el presidente ruso Vladimir Putin que dio como resultado la reunificación de ocho niños ucranianos con sus familias.

“El alma de un niño no conoce fronteras”, comenzó la primera dama en su discreto anuncio en el gran vestíbulo de la Casa Blanca.

Melania Trump escribió una carta a Putin que fue entregada en la cumbre del presidente Trump en Alaska el 15 de agosto con su homólogo ruso y “mucho ha sucedido desde que el presidente Putin recibió mi carta”, dijo.

Putin respondió a su carta y “desde entonces, el presidente Putin y yo hemos tenido un canal de comunicación abierto”, dijo la ex modelo nacida en Eslovenia, describiendo “varias reuniones y llamadas secretas” que han tenido lugar.

“Mi representante ha estado trabajando directamente con el equipo del presidente Putin” para conectar a los niños y sus familias, dijo Melania Trump.

Ocho niños han sido devueltos a sus familias en las últimas 24 horas, dijo, incluido uno que fue traído desde Ucrania con su familia en Rusia, y “ya hay planes en marcha” para más reunificaciones.