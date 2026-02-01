‘Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió’: Trump

/ 1 febrero 2026
    ‘Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió’: Trump
    En las pasadas dos semanas, los Presidentes de México y EU han sostenido dos conversaciones telefónicas, y ninguno de sus Gobiernos había revelado que el tema de Cuba hubiera sido materia de esas pláticas hasta que Trump lo reveló anoche. REFORMA

El Presidente Donald Trump dijo anoche que él le pidió personalmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum dejar de hacer envíos de petróleo mexicano a Cuba y la Mandataria habría cumplido con dicha solicitud.

Cuestionado por periodistas a bordo del avión Air Force One, el republicano respondió una pregunta sobre lo que esperaba ver del Gobierno de Cuba próximamente, a lo que dijo que pasan por una situación difícil y se congratuló por la decisión de Sheinbaum de no enviar más petróleo a la Isla.

“Ellos vivían del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la Presidenta de México, la Presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, expresó.

En las pasadas dos semanas, los Presidentes de México y EU han sostenido dos conversaciones telefónicas, y ninguno de sus Gobiernos había revelado que el tema de Cuba hubiera sido materia de esas pláticas hasta que Trump lo reveló anoche.

“Pienso que vamos a trabajar en un acuerdo con Cuba. Vamos a ser amables. Tenemos una situación que es muy mala para Cuba. Ellos no tienen dinero, no tienen petróleo”, dijo el Mandatario, quien regresaba a Washington en el Force One de su participación en una cena en Nueva York.

El jueves, Trump publicó un decreto que castiga con aranceles a aquellos países que suministren o vendan petróleo y sus derivados a Cuba, ante lo que consideró una amenaza a la seguridad por parte del Gobierno de la Isla. En 2025, México fue el principal exportador de crudo a Cuba.

Temas


Petróleo
exportaciones
Aranceles

Localizaciones


Cuba
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

