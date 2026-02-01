‘Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió’: Trump

El Presidente Donald Trump dijo anoche que él le pidió personalmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum dejar de hacer envíos de petróleo mexicano a Cuba y la Mandataria habría cumplido con dicha solicitud.

Cuestionado por periodistas a bordo del avión Air Force One, el republicano respondió una pregunta sobre lo que esperaba ver del Gobierno de Cuba próximamente, a lo que dijo que pasan por una situación difícil y se congratuló por la decisión de Sheinbaum de no enviar más petróleo a la Isla.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sin poner en riesgo a México’... Sheinbaum evitará choque con Trump por petróleo y mantendrá ayuda a Cuba ‘de otra manera’

“Ellos vivían del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la Presidenta de México, la Presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, expresó.