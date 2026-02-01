‘Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió’: Trump
En las pasadas dos semanas, los Presidentes de México y EU han sostenido dos conversaciones telefónicas
El Presidente Donald Trump dijo anoche que él le pidió personalmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum dejar de hacer envíos de petróleo mexicano a Cuba y la Mandataria habría cumplido con dicha solicitud.
Cuestionado por periodistas a bordo del avión Air Force One, el republicano respondió una pregunta sobre lo que esperaba ver del Gobierno de Cuba próximamente, a lo que dijo que pasan por una situación difícil y se congratuló por la decisión de Sheinbaum de no enviar más petróleo a la Isla.
“Ellos vivían del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la Presidenta de México, la Presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, expresó.
En las pasadas dos semanas, los Presidentes de México y EU han sostenido dos conversaciones telefónicas, y ninguno de sus Gobiernos había revelado que el tema de Cuba hubiera sido materia de esas pláticas hasta que Trump lo reveló anoche.
“Pienso que vamos a trabajar en un acuerdo con Cuba. Vamos a ser amables. Tenemos una situación que es muy mala para Cuba. Ellos no tienen dinero, no tienen petróleo”, dijo el Mandatario, quien regresaba a Washington en el Force One de su participación en una cena en Nueva York.
El jueves, Trump publicó un decreto que castiga con aranceles a aquellos países que suministren o vendan petróleo y sus derivados a Cuba, ante lo que consideró una amenaza a la seguridad por parte del Gobierno de la Isla. En 2025, México fue el principal exportador de crudo a Cuba.