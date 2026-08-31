Milei aumenta sueldos de militares y agentes federales castigados por inflación en Argentina

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    Milei aumenta sueldos de militares y agentes federales castigados por inflación en Argentina
    El presidente de Argentina, Javier Milei, llega a la toma de posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali, Colombia, el viernes 7 de agosto de 2026. Matias Delacroix / AP Photo/Matias Delacroix

A pesar de la complicada situación política-económica que atraviesa el Estado argentino, la decisión buscará ‘fortalecer y recuperar’ la fuerza pública, comunicó la presidencia

El gobierno de Javier Milei destinará el equivalente a 33 millones de dólares al incremento de los salarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en medio del reclamo de su personal por ingresos debajo de la inflación que los han obligado a endeudarse y al pluriempleo.

Todo el personal de las Fuerzas Armadas y los militares retirados recibirán un aumento del 12.22% sobre sus haberes entre septiembre y diciembre de 2026. En tanto que el Poder Ejecutivo también dispuso una mejora en el salario básico de los agentes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria de entre el 10 y el 30%.

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“Las medidas forman parte del objetivo del Gobierno Nacional de fortalecer y recuperar las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas, mejorando las condiciones del personal y reconociendo las características específicas de sus tareas”, dijo la oficina de prensa de la presidencia el lunes en un comunicado.

Al llegar al poder en 2023, el mandatario liberal había prometido una reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Seguridad luego de lo que calificó como una política de desfinanciamiento y desguace por parte de los gobiernos de centro-izquierda que lo antecedieron.

Si bien Milei avanzó en un ambicioso plan de equipamiento, los salarios de los militares acumularon una pérdida promedio del 28% respecto a la inflación entre fines de 2023 y los primeros meses de este año.

Hasta el aumento anunciado este lunes, un cabo del Ejército –el menor rango—percibía en su sueldo básico el equivalente a 566 dólares, mientras que una familia tipo necesitó el doble de ingresos para no caer en la pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de julio.

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En junio pasado, el Ministerio de Defensa flexibilizó la normativa que imponía a militares y agentes federales dedicación exclusiva para que puedan desarrollar actividades en el ámbito privado por el aumento del costo de vida —en julio fue de 2.1% y acumula un 19.3% en lo que va del año—.

En un contexto de aumento de la morosidad con bancos y billeteras virtuales por la caída de los ingresos, un 25% de los militares y agentes federales no pueden afrontar sus deudas, según consultoras privadas que analizan datos de morosidad del Banco Central.

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