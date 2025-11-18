Millones de dólares entraron de manera ilegal a bolsas cripto en los últimos 2 años

WASHINGTON.- Un estudio de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que al menos 28 mil millones de dólares de origen ilícito entraron a las bolsas de criptomonedas en los dos últimos años, entre ellas Binance.

La investigación basada en parte en datos recopilados por la empresa Chainalysis y realizada en colaboración con unos 37 medios internacionales, reveló que grupos criminales y estafadores han transferido dinero sucio a estos mercados en línea que convierten dólares o euros a monedas digitales como el bitcoin y el ether.

Se informó que se incluyeron al menos nueve bolsas reconocidas como Binance, un socio importante de la empresa de criptomonedas de la familia del presidente estadounidense, Donald Trump, Bybit, HTX y OKX.

De acuerdo a los cálculos, Binance ha recibido más de 400 millones de dólares del grupo camboyano Huione, señalado por el Departamento del Tesoro por su actividad delictiva.

Además 900 millones de dólares más entraron a sus cuentas este año procedentes de una plataforma usada por piratas informáticos norcoreanos para blanquear fondos.

En el caso de OKX, que se declaró culpable en febrero de violar leyes de transferencias de dinero en EU, esta recibió más de 220 millones de dólares en depósitos de Huione, según las investigaciones.

Cabe destacar que la indagación solo ofrece un primer “vistazo parcial” a este esquema de dinero sucio, pues muchas de estas cuentas con fondos ilícitos no han sido identificadas públicamente.