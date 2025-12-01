Netanyahu pide al presidente de Israel el indulto en su juicio por corrupción

JERUSALÉN- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió el domingo al presidente de su país que lo indultara en su largo juicio por corrupción, una petición que el presidente calificó de “extraordinaria” y que, según dijeron los críticos, sería contraria al Estado de derecho. El inusual llamamiento de Netanyahu al presidente Isaac Herzog, realizado de manera preventiva mientras su proceso sigue en curso, se produjo unas dos semanas después de que el presidente Donald Trump envió una carta a Herzog en la que lo instaba a indultar al primer ministro israelí. TE PUEDE INTERESAR: Vuelve Trump a pedir que le den el indulto a Netanyahu y genera preocupación sobre injerencia indebida Un comunicado de la oficina del presidente israelí decía que la petición tendría “implicaciones significativas” y que la consideraría “responsable y sinceramente” después de recabar la opinión de expertos. Netanyahu dijo que creía que anular su juicio ayudaría a sanar las divisiones de la sociedad israelí. Pero el efecto inmediato de la petición pareció amplificar las desavenencias que se han intensificado a lo largo de dos años de guerra y de la larga batalla de Netanyahu con el poder judicial. Netanyahu fue imputado en 2019 por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza en relación con tres casos distintos, pero interrelacionados, y lleva cinco años en juicio. Ha negado haber cometido delito alguno en los casos, que se centran en acusaciones de que organizó favores para magnates a cambio de regalos y cobertura mediática favorable para él y su familia. Poco después de que se hiciera pública su petición al presidente, Netanyahu explicó su razonamiento en un comunicado en video. Dijo que habría preferido demostrar su inocencia ante un tribunal, pero que el interés nacional exigía otra cosa.

El primer ministro aludió a la “realidad política y de seguridad” de Israel para calificar de “exigencia imposible” el requisito de comparecer ante el tribunal para declarar tres veces por semana, y se refirió a las intervenciones igualmente extraordinarias de Trump en su favor como justificación para solicitar el indulto. “El presidente Trump pidió la conclusión inmediata del juicio para que yo pueda unirme a él y seguir avanzando en los intereses vitales y compartidos de Israel y Estados Unidos”, dijo Netanyahu. Expertos jurídicos de Israel dijeron que una petición de este tipo por parte de un primer ministro israelí en funciones carece de precedentes y socava el principio de igualdad ante la ley, piedra angular de la democracia israelí. TE PUEDE INTERESAR: La Haya, el campo de batalla judicial contra Israel tras dos años de ofensiva en Gaza “La norma general es que el presidente indulta a quien ha sido condenado”, dijo la profesora Suzie Navot, experta en Derecho constitucional y vicepresidenta de investigación del Instituto para la Democracia de Israel, un grupo de investigación no partidista. Dijo que la petición de Netanyahu no incluía ninguna de las condiciones que podrían haberla hecho más aceptable, como algún tipo de admisión de culpa o aceptación de responsabilidad ni la disposición a retirarse del sistema político. Netanyahu intentaba “saltarse todos los procedimientos habituales” y pedía a Herzog que hiciera lo mismo, añadió. “Para mí”, dijo, “se trata de una petición de abuso” de la autoridad presidencial para conceder indultos. Los casos contra el primer ministro han polarizado profundamente a Israel. Netanyahu dijo que creía que poner fin a su proceso ayudaría a fomentar la unidad nacional en un momento en que Israel la necesita urgentemente, después de dos años de guerra.