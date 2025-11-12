Vuelve Trump a pedir que le den el indulto a Netanyahu y genera preocupación sobre injerencia indebida
JERUSALÉN- A través de una misiva escrita por el presidente estadounidense dirigida al presidente de Israel, le pide que otorgue el indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu, que actualmente enfrenta un prolongado juicio en el que está imputado por corrupción y que ha dividido al país.
Esta no es la primera vez que Trump interviene a favor de Netanyahu, situación que origina cuestionamientos entorno a la influencia indebida de Estados Unidos en los asuntos internos de Israel; durante un discurso que el mandatario estadounidense dio en la Knéset (parlamento israelí) el mes pasado, solicitó le sea dado el perdón Netanyahu.
En la carta al presidente Isaac Herzog, Trump se refiere al caso de corrupción como una “persecución política e injustificada”.
“Mientras el Gran Estado de Israel y el asombroso Pueblo Judío superan los tiempos terriblemente difíciles de los últimos tres años, por la presente le pido que perdone completamente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un formidable y decisivo Primer Ministro en tiempos de guerra, y ahora está llevando a Israel a un tiempo de paz”, explica Trump en la misiva.
Hasta ahora, Netanyahu es el único primer ministro que está en funciones en la historia de Israel que ha sido juzgado, después de fuera acusado de los delitos de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en tres casos separados que le imputan de intercambiar favores con personas ricas y que son partidarios políticos.
En su defensa, el primer ministro israelí niega dichas acusaciones y, con argumentos similares a los de Trump, afirme que este caso es una caza de brujas que fue orquestada por los medios, la policía y el poder judicial.
Netanyahu ha testificado en varias ocasiones en el último año, sin embargo, este proceso penal caso se ha retrasado reiteradamente mientras el primer ministro impulsa guerras y se enfrenta a los disturbios derivados por los ataques perpetrados por Hamás en octubre de 2023.
¿PUEDE EL PRESIDENTE DE ISRAEL OTORGAR EL INDULTO?
Si bien, la presidencia de Israel es un cargo un tanto ceremonial, el presidente posee la autoridad para otorgar indultos.
Por su parte, Herzog aceptó que recibió la carta, sin embargo, precisó que cualquier persona que busque un perdón presidencial debe hacerlo a través de la presentación de una solicitud formal.
El presidente de Israel rehusó responder cómo respondería a una solicitud de Netanyahu, arguyendo que considera que el juicio es una distracción y al mismo tiempo crea división en el país, por lo que prefiere ver a Netanyahu y la fiscalía alcanzar un acuerdo.
En opinión del opositor Yair Lapid el indulto podría derivar en consecuencias no deseadas para Netanyahu. “Recordatorio: la ley israelí estipula que la primera condición para recibir un indulto es una admisión de culpa y una expresión de remordimiento por esas acciones”, escribió en su cuenta de la red social X.
De a cuerdo a la ley israelí, un indulto presidencial solo puede ocurrir para Netanyahu si el primer ministro lo pide a través de una solicitud formal, con lo que da inicio a un largo procedimiento en el que se incluyen las recomendaciones del Ministerio de Justicia, detalló Amir Fuchs, investigador principal del Instituto de Democracia de Israel en Jerusalén y experto en derecho constitucional.
Fuchs prosigue explicando que los perdones habitualmente se dan a personas quefueron condenadas por un delito. “El indulto es una palabra para el perdón, un indulto sin algún tipo de admisión de culpa es muy inusual e incluso ilegal”, concluyó Fuchs.
Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.