Vuelve Trump a pedir que le den el indulto a Netanyahu y genera preocupación sobre injerencia indebida

JERUSALÉN- A través de una misiva escrita por el presidente estadounidense dirigida al presidente de Israel, le pide que otorgue el indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu, que actualmente enfrenta un prolongado juicio en el que está imputado por corrupción y que ha dividido al país.

Esta no es la primera vez que Trump interviene a favor de Netanyahu, situación que origina cuestionamientos entorno a la influencia indebida de Estados Unidos en los asuntos internos de Israel; durante un discurso que el mandatario estadounidense dio en la Knéset (parlamento israelí) el mes pasado, solicitó le sea dado el perdón Netanyahu.

En la carta al presidente Isaac Herzog, Trump se refiere al caso de corrupción como una “persecución política e injustificada”.

“Mientras el Gran Estado de Israel y el asombroso Pueblo Judío superan los tiempos terriblemente difíciles de los últimos tres años, por la presente le pido que perdone completamente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un formidable y decisivo Primer Ministro en tiempos de guerra, y ahora está llevando a Israel a un tiempo de paz”, explica Trump en la misiva.

Hasta ahora, Netanyahu es el único primer ministro que está en funciones en la historia de Israel que ha sido juzgado, después de fuera acusado de los delitos de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en tres casos separados que le imputan de intercambiar favores con personas ricas y que son partidarios políticos.