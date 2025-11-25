Pese a los efectos arancelarios, aumentaron las ventas minoristas en EU

NUEVA YORK.-Aún cuando los aranceles del presidente Donald Trump comienzan a afectar el mercado laboral y a provocar aumentos de precios, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron a un ritmo mejor de lo esperado en agosto respecto a julio, las cuales fueron impulsadas por las compras escolares.

Las ventas minoristas aumentaron un 0.6% el mes pasado respecto a julio, cuando las ventas subieron un 0.6% revisado, según el informe del Departamento de Comercio. En junio, las ventas minoristas aumentaron un 0.9%, indicó la agencia gubernamental.

Cabe destacar que este desempeño también fue ayudado por los continuos esfuerzos de los estadounidenses por comprar cosas antes de los efectos anticipados de los aranceles.

Las ventas minoristas aumentaron un 0.7% en agosto, pese a que las ventas de automóviles han sido volátiles desde que Trump impuso aranceles a muchos autos fabricados en el extranjero.

Por si parte las ventas en concesionarios de vehículos y repuestos aumentaron un 0.5%.

Los negocios en tiendas de electrónica y electrodomésticos aumentaron un 0.3%, mientras que los minoristas en línea vieron un aumento del 2%. Además los negocios en tiendas de ropa y accesorios aumentaron un 1%.

Asimismo por lo que corresponde al consumo en restaurantes, el único componente de servicios dentro del informe de la Oficina del Censo y un barómetro del gasto discrecional, aumentó un 0.7%. Los negocios en tiendas de muebles y artículos para el hogar disminuyeron un 0.3%.

Una categoría de ventas que excluye sectores volátiles como el gas, los automóviles y los restaurantes aumentó el mes pasado un 0.7% respecto al mes anterior.

Se reveló que los datos minoristas del gobierno no están ajustados por inflación, que aumentó un 0.4% de julio a agosto, según el último informe del gobierno. Eso fue más rápido que el ritmo del 0.2% del mes anterior. Así que eso también podría haber inflado las cifras de ventas.