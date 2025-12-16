Plan para acabar con la guerra en Ucrania podrían enviarse a Rusia en pocos días: Zelenskyy

Internacional
/ 16 diciembre 2025
    Plan para acabar con la guerra en Ucrania podrían enviarse a Rusia en pocos días: Zelenskyy
    Se informó que la propuesta de garantías de seguridad se basará en la ayuda occidental para mantener la fortaleza del ejército ucraniano. FOTO: ESPECIAL.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró que Rusia quiere un acuerdo de paz integral, no una tregua temporal

KIEV.-El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que las propuestas negociadas con funcionarios de Estados Unidos sobre un acuerdo para poner fin a la invasión rusa a su país podrían finalizarse en cuestión de días.

De acuerdo a lo que informó, los enviados estadounidenses las presentarán al Kremlin antes de posibles reuniones adicionales en Estados Unidos el próximo fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Europa está en decadencia y que sus líderes son débiles y están destruyendo sus países

Un borrador del plan de paz tratado con Estados Unidos durante las conversaciones en Berlín el lunes es “muy viable”, dijo Zelenskyy a los periodistas horas después de las discusiones.

Al momento algunos temas clave, especialmente lo que sucede con el territorio ucraniano ocupado por las fuerzas invasoras rusas, siguen sin resolverse.

Aunque los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos parecen estar ganando impulso, el presidente ruso, Vladímir Putin, podría resistirse a algunas de las propuestas elaboradas por funcionarios de Washington, Kiev y Europa Occidental, incluidas las garantías de seguridad para Ucrania en el período posterior a la guerra.

De acuerdo al plan, los europeos encabezarán una fuerza multinacional y multidominio para fortalecer esas tropas y proteger a Ucrania desde tierra, mar y aire, y Estados Unidos liderará un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego, con participación internacional.

Si Ucrania busca “soluciones momentáneas e insostenibles, es poco probable que estemos dispuestos a participar. Queremos la paz, no queremos una tregua que le dé a Ucrania un respiro y se prepare para la continuación de la guerra”, dijo Peskov.

El día de ayer funcionarios estadounidenses dijeron que hay consenso de Ucrania y Europa sobre aproximadamente el 90% del plan de paz redactado por Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que “creo que estamos más cerca ahora que nunca” de un acuerdo de paz.

Siguen los obstáculos por el tema territorial

Zelenskyy inisitió en que Kiev descarta reconocer el control de Moscú sobre cualquier parte del Donbás, una región de importancia económica en el este de Ucrania compuesta por Luhansk y Donetsk. El ejército ruso no controla por completo ninguna de las dos.

“Los estadounidenses tratan de encontrar un punto de acuerdo”, dijo Zelenskyy, antes de visitar Holanda el martes. “Proponen una ‘zona económica libre’ (en el Donbás). Y quiero recalcar una vez más: una ‘zona económica libre’ no significa bajo el control de la Federación Rusa”.

Por otro lado, Putin quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave que sus fuerzas han tomado, así como la península de Crimea, que Moscú se anexionó ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso.

Temas


Acuerdos
Cese Al Fuego
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Rusia
Ucrania

Personajes


Donald Trump
Vladímir Putin
Volodímir Zelenski

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Fiscalía General del Estado continúa el análisis de pruebas periciales y videográficas para esclarecer los hechos.

Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Limones agrios en Morena

Limones agrios en Morena
true

AMLO y Sheinbaum, el rey y la reina del cash
Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, ha delatado que existe el temor de que el escenario en Chile se pueda repetir en México y Morena pierda electoralmente ante la falta de resultados.

Delata Sheinbaum preocupación ante desgaste de la 4T, advierte Riva Palacio tras derrota de la izquierda en Chile
Desde agosto de 2025, el acta de nacimiento certificada en línea en México solo podrá obtenerse mediante Llave MX.

Acta de nacimiento certificada... cómo realizar el nuevo trámite en línea usando la Llave MX
Conoce cómo registrar tu línea telefónica en el PANAUT y vincular tu número a la CURP para evitar la suspensión del servicio en México a partir de 2026.

¿Suspenderán mi línea si no registro mi celular en 2026?... cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP
Luis Enrique recibió el reconocimiento al mejor entrenador tras conquistar la Champions League con el PSG.

Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores