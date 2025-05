Por la guerra comercial se reordena el flujo mundial de las exportaciones de China

En los últimos años, a medida que la economía interna de China se ha visto lastrada por el desplome del mercado inmobiliario, el gobierno se ha apoyado más en el envío de sus productos al extranjero. La crisis inmobiliaria se ha extendido por el resto de la economía y ha dejado a los bancos y a los gobiernos locales atascados con montones de deudas, y los jóvenes han luchado con menos opciones de empleo.

Es probable que los datos de abril den un respiro a los legisladores de Pekín en medio de preocupaciones más amplias sobre el impacto de la guerra comercial en las perspectivas económicas de China. Pero los economistas advierten de que el desempleo podría aumentar si el descenso de los pedidos a las fábricas obliga a las empresas a despedir trabajadores. Las fábricas chinas experimentaron en abril su mayor desaceleración mensual en más de un año.

Los reguladores financieros chinos señalaron esta semana que están dispuestos a intervenir para impulsar la demanda interna a fin de capear el impacto de la guerra comercial. El banco central recortó los tipos de interés y soltó los grifos monetarios para dirigir más dinero a la economía con el fin de animar a las empresas y a los ciudadanos a gastar.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y Jamieson Greer, representante comercial del mismo país, se reunirán con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Ginebra este fin de semana, la primera reunión formal sobre comercio desde que Trump elevó los aranceles a tres dígitos en abril.

Zixu Wang colaboró con reportería desde Hong Kong.

Alexandra Stevenson es la jefa del buró de Shanghái de El Times donde reporta sobre economía y sociedad. c. 2025 The New York Times Company.

Por Alexandra Stevenson, The New York Times.