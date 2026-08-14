¿Por qué la visita de Putin a las islas Kuriles vuelve a poner en el centro la disputa territorial entre Rusia y Japón?

Con esta visita Vladímir Putin provocó un conflicto diplomático con Tokio. Este viaje ocurre después de que el presidente ruso asistiera a las maniobras de la Armada rusa en aguas del Pacífico, en donde criticó la “creciente presencia de la OTAN en la región”, precisa la Agencia de Noticias EFE; así también se refirió al despliegue de la Alianza Atlántica de nuevo armamento en la zona, le que de acuerdo con el presidente ruso es una amenaza para la seguridad de la Federación Rusa, por lo que decidió reforzar la presencia militar en las Kuriles.

EFE detalla que de acuerdo a lo informado por el Kremlin, Putin se reunió con habitantes de la isla de Iturup, que cuenta con una población de unas 7 mil personas, siendo esta la más grande de las cuatro islas Kuriles del Sur, que son conocidas como el Territorio del Norte por Japón, país con el que Moscú no ha firmado un tratado de paz. Durante su visita el presidente de Rusia no dio ninguna declaración política, tan solo se limitó a visitar una planta procesadora de pescado en donde “probó el caviar local”, así como un hospital y una escuela, según EFE. Putin dijo que los rusos llevan en la sangre “el gen de la victoria”, por lo que exhortó a los pobladores a que no olviden a los caídos en la operación militar que tuvo lugar en las Kuriles en septiembre de 1945, siendo esta la última gran batalla del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial.

Antes de realizar este viaje, EFE señala que Putin se refirió a Japón censurando que “con la excusa de los acontecimientos en Ucrania, sin profundizar en los motivos de este conflicto, impuso sanciones injustificadas contra nuestro país”. “No amenazamos a Japón. No tenemos absolutamente ninguna reclamación en su contra”, expresó el mandatario ruso, y criticó a Tokio por cambiar de postura “desde que el primer ministro Shinzo Abe, con quien Putin mantuvo una relación constructiva, dejara el poder en 2020”, añade EFE.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, al referirse a la visita de Purin a las las Kuriles aseveró que “absolutamente inaceptable”. EFE señala que la primera ministra de Japón informó que en respuesta el Ministerio de Exteriores presentará una protesta “formal y enérgica”. “Esperamos que la parte rusa se tome muy en serio la gravedad de este asunto”, concluyó Takaichi. TERRITORIO EN DISPUTA DESDE HACE DÉCADAS El archipiélago de las Kuriles está en el centro de una disputa entre ambos países desde hace décadas.

La Agencia de Noticias AFP explica que las relaciones ruso-japonesas están acentuadas por “tensiones en torno a cuatro de estas islas en el Pacífico Norte de las que se apoderó el ejército soviético en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial”. En respuesta a la visita de Putin una de las islas, a Iturup, la portavoz del secretario general António Guterres, indicó “que se trata de un asunto bilateral entre Estados miembros e instó a ambos a actuar con “moderación” y evitar acciones que puedan agravar las tensiones, señala AFP.

AFP al referirse a la parte medular de la disputa de estas islas, detalla que desde 1945, Tokio decidió invocar “el tratado de 1855 por el que la Rusia zarista y Japón fijaron su frontera justo más allá de las cuatro islas disputadas: Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai”. Rusia, por su lado continúa AFP, se amparó en la conferencia de Yalta de febrero de 1945, en la que los Aliados llegaron a un acuerdo en el que las Kuriles serían dadas a la Unión Soviética “a cambio de que entrara en guerra contra Japón”. Actualmente cerca de 20 mil ciudadanos rusos viven en las Kuriles, en las que hay yacimientos de oro y plata, además de “ricas zonas de pesca”, y que fueron un territorio estratégico durante la Guerra Fría. concluye AFP. Con información de las Agencias de Noticias EFE y AFP.