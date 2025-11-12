¿Por qué Leopoldo López y Yon Goicoechea están en riesgo de perder su nacionalidad?

CARACAS- Leopoldo López y Yon Goicoechea, dos venezolanos opositores a los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se encuentran en el exilio y comparten una amenaza inédita en la historia de Venezuela: la posibilidad de que se les retire su nacionalidad a petición del chavismo.

Ambos declararon estar de acuerdo con una intervención militar para sacar a Maduro del poder, en un contexto en el que Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Venezuela considera una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

El Gobierno informó que las autoridades procederían a la anulación del pasaporte de López y en el caso de Goicoechea a la «eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano».

Los opositores, quienes estuvieron encarcelados en su país y fueron considerados presos políticos, se encuentran en España. Ambos militan en el mismo partido, Voluntad Popular, fundado por López, pero sus inicios en la política venezolana tuvieron orígenes distintos.

LEOPOLDO LÓPEZ

López, economista y exalcalde (2000-2008) del municipio Chacao de Caracas, fue una figura prominente y un potencial candidato a la Presidencia en 2012. Sin embargo, una inhabilitación política impidió que compitiera, por lo que respaldó al también opositor Henrique Capriles como candidato para las elecciones de 2012, cuando fue reelegido Chávez.

En 2014, López se convirtió en uno de los rostros más visibles de la oposición durante las protestas contra Maduro, quien tenía un año en el poder tras la muerte de Chávez. Pero el opositor terminó detenido luego de que la Justicia lo acusara de varios delitos vinculados con las manifestaciones. Permaneció varios años en la prisión militar de Ramo Verde, pese a ser civil, y luego en arresto domiciliario.