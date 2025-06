¿Por qué Musk relaciona a Trump con los archivos Epstein?

El mero hecho de ser mencionado en esos archivos no significa necesariamente gran cosa. Los expedientes de casos penales suelen estar llenos de identidades de víctimas y de nombres de testigos y otras personas inocentes que entraron en contacto con sospechosos o pruebas en un caso.

“Es hora de soltar la gran bomba”, escribió Musk en las redes sociales. Trump, dijo, “está en los archivos Epstein. Por eso no se han hecho públicos”. Aunque Musk no ofreció ninguna prueba, añadió: “La verdad saldrá a la luz”.

En 2019, después de que Epstein fuera detenido de nuevo, el presidente se distanció. “ Lo conocía como lo conocía todo el mundo en Palm Beach ”, dijo. “ No creo haber hablado con él en 15 años. No era un admirador ”.

Trump y Epstein se cruzaron a lo largo de los años, pues ambos pertenecían a círculos sociales adinerados de Nueva York y Florida. En una entrevista concedida en 2002 a la revista New York, Trump dijo que conocía a Epstein desde hacía 15 años, y lo calificó como un “tipo estupendo” con quien era “muy divertido estar”.

En julio de 2019, Epstein volvió a ser detenido y fue acusado de delitos federales más graves. Se ahorcó en una celda de la cárcel al mes siguiente, mientras esperaba el juicio por esos cargos. Pero la gestión de su caso y su muerte han suscitado años de especulaciones sobre la posibilidad de que personas poderosas encubrieran sus conexiones con él, lo que ha hecho que se exija la publicación de todo el expediente del caso.

En febrero, funcionarios del gobierno de Trump, incluida la fiscal general Pam Bondi, hicieron pública lo que se denominó como la “Fase 1” de los archivos Epstein, que fueron recibidos con desprecio y burla cuando quedó claro que la mayor parte del material ya se había divulgado con anterioridad.

TE PUEDE INTERESAR: El riesgo global de líderes volubles como Trump y Musk

Desde entonces, Bondi y el director del FBI, Kash Patel, han reclutado a decenas de agentes y fiscales para que examinen y preparen otros archivos Epstein para su publicación, según personas familiarizadas con el trabajo que hablaron con la condición de mantener su anonimato para poder describir las operaciones internas de las fuerzas de seguridad. Aún no está claro cuándo se publicará la “Fase 2”.

Durante meses, los funcionarios federales asignados a esta tarea han luchado por saber cómo manejar responsablemente dicha información, especialmente cuando existe la posibilidad de que personas inocentes mencionadas en los documentos puedan sufrir daños importantes en su reputación cuando los archivos se publiquen finalmente.

Pero el clamor por los archivos, sobre todo por parte de personalidades influyentes de derechas en internet, ha sido implacable. A menudo exigen la publicación de una “lista de clientes”. Sin embargo, ese término tiene poca relación con los hechos conocidos del caso, en el que Epstein contrató en repetidas oportunidades a chicas para que trabajaran para él en sus casas, dándole “masajes” que él convertía rápidamente en actos sexuales.

Devlin Barrett cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times. c. 2025 The New York Times Company.

Por Devlin Barrett, The New York Times.