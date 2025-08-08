¿Por qué para Putin, la cumbre con Trump es clave para asegurar sus objetivos en Ucrania?

Durante mucho tiempo, el mandatario Vladimir Putin ha dicho que quiere reunirse con el presidente Donald Trump. La razón de su interés es que cree que esa reunión, más que un avance en el campo de batalla, es su mejor oportunidad para asegurarse una victoria en su guerra contra Ucrania. TE PUEDE INTERESAR: Trump solo se reunirá con Putin si el presidente ruso también se reúne con Volodymyr Zelensky Los analistas que estudian a Putin, así como las personas que lo conocen, han dicho desde los primeros días de la guerra que el objetivo primordial del líder ruso es ante todo conseguir un acuerdo de paz que logre sus objetivos geopolíticos, y no necesariamente conquistar una determinada cantidad de territorio en el campo de batalla. Y dicen que el presidente estadounidense es quien está mejor situado para hacer cumplir esos objetivos, que incluyen mantener a Ucrania fuera de la OTAN e impedir la futura expansión de la alianza. Eso ayuda a explicar por qué Putin ha parecido tan centrado en aplacar a Trump y evitar una ruptura con Washington, incluso cuando el presidente estadounidense ha mostrado una impaciencia creciente ante su negativa a acordar un alto al fuego. “Putin quiere conservar a Trump como recurso para una posible transición hacia la paz”, dijo Sergei Markov, analista político pro-Kremlin en Moscú. “Trump es necesario para lograr las condiciones de Rusia”. Es probable que esa sea la razón por la que Putin lleva meses diciendo que quiere celebrar una cumbre. “Probablemente sea mejor que nos reunamos”, dijo Putin sobre Trump en enero, “y, basándonos en las realidades actuales, hablemos con calma sobre todas las áreas que le interesan tanto a Estados Unidos como a Rusia”.

Un día después de que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reuniera con Putin en Moscú, el Kremlin confirmó el jueves por la mañana que Putin y Trump planeaban reunirse en los próximos días, pero no fijó una fecha exacta para la cumbre. Funcionarios rusos y estadounidenses dijeron que podría celebrarse la próxima semana. Trump le había comunicado a los líderes europeos su intención de reunirse con Putin y, poco después, reunirse con Putin y con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la vez. Sin embargo, un asesor del Kremlin dijo el jueves que Moscú no había aceptado la reunión de los tres dignatarios. "Esa opción fue simplemente mencionada por el representante estadounidense en una conversación en el Kremlin", declaró a la prensa Yuri Ushakov, asesor de Putin en política exterior. Dijo que Moscú "no tenía ningún comentario" sobre la idea de una cumbre de los tres mandatarios y que no se había discutido "concretamente" con Witkoff. Horas después, Putin dijo que no se oponía a reunirse con Zelenski —una perspectiva que el dirigente ucraniano ha solicitado en repetidas ocasiones—, pero reiteró que deben cumplirse "ciertas condiciones" antes de que pueda celebrarse ese encuentro. "Desafortunadamente, en estos momentos estamos muy lejos de esas condiciones", dijo Putin. Cuando un periodista le preguntó a Trump en el Despacho Oval si Putin tenía que reunirse con Zelenski en una reunión trilateral con Trump para que el mandatario estadounidense pudiera reunirse con Putin, Trump dijo: "No, no tiene que hacerlo". Zelenski, en una declaración en la red social X, dijo que se habían barajado varios formatos de reunión. "Ucrania no tiene miedo a las reuniones y espera el mismo enfoque valiente por parte de Rusia", dijo. "Ya es hora de que pongamos fin a la guerra. Gracias a quienes están ayudando".