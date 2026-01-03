Posturas de Latinoamérica sobre el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ya había tenido discusiones contra las políticas exteriores y migratorias de Estados Unidos, condenó el operativo contra Venezuela, por su cuenta de X.

Aunque hubo presidentes, como Emmanuel Macron, de Francia, que celebró el operativo de captura a Nicolás Maduro, otros expresaron su preocupación del intervencionismo estadounidense en territorio ajeno y cuestionaron las ‘verdaderas’ intenciones de la administración de Trump.

Tras el bombardeo al territorio venezolano, por la armada de los Estados Unidos, los líderes de diferentes países, tanto aliados como críticos del gobierno de Trump , dieron sus opiniones por redes sociales y ruedas de prensa.

En su comunicado, el presidente colombiano destacó que habrá operativos de seguridad y contención en las fronteras de Venezuela-Colombia para preservar la seguridad de los ciudadanos.

‘De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes.’

TE PUEDE INTERESAR: Venezolanos en Nuevo León reaccionan ante detención de Nicolás Maduro

POSTURAS DE LATINOAMÉRICA Y DE RUSIA SOBRE INTERVENCIÓN DE EU

En el territorio latinoamericano, otras posturas de preocupación y condena que se suman son las de los presidentes de Brasil, Uruguay y Chile.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó en redes sociales y medios de comunicación al comentar, durante una rueda de prensa: ‘hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro’.

En paralelo, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, publicó lo siguiente en su cuenta de X ‘Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios. Seguimos con atención los próximos acontecimientos y he decidido para ello reunir al gabinete para el día de mañana.’

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los bombardeos de Estados Unidos al territorio venezolano, y le reclamó a las Naciones Unidas por una intervención para promover el diálogo.

‘Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo.’ expresó Lula en su comunicado.

En este mismo reclamo a las Naciones Unidas, se agregó el presidente Rusia, Vladímir Putin, quien en una rueda de prensa criticó las actividades de intervencionismo, sin consecuencia, de Estados Unidos sobre otros países, como Libia, Nigeria, Siria, y ahora, Venezuela.