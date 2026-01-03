Posturas de Latinoamérica sobre el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela

/ 3 enero 2026
    Posturas de Latinoamérica sobre el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela
Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, por operativos de los Estados Unidos, mandatarios expresan su crítica o apoyo

Tras el bombardeo al territorio venezolano, por la armada de los Estados Unidos, los líderes de diferentes países, tanto aliados como críticos del gobierno de Trump, dieron sus opiniones por redes sociales y ruedas de prensa.

Aunque hubo presidentes, como Emmanuel Macron, de Francia, que celebró el operativo de captura a Nicolás Maduro, otros expresaron su preocupación del intervencionismo estadounidense en territorio ajeno y cuestionaron las ‘verdaderas’ intenciones de la administración de Trump.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ya había tenido discusiones contra las políticas exteriores y migratorias de Estados Unidos, condenó el operativo contra Venezuela, por su cuenta de X.

En su comunicado, el presidente colombiano destacó que habrá operativos de seguridad y contención en las fronteras de Venezuela-Colombia para preservar la seguridad de los ciudadanos.

De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes.

POSTURAS DE LATINOAMÉRICA Y DE RUSIA SOBRE INTERVENCIÓN DE EU

En el territorio latinoamericano, otras posturas de preocupación y condena que se suman son las de los presidentes de Brasil, Uruguay y Chile.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó en redes sociales y medios de comunicación al comentar, durante una rueda de prensa: ‘hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro’.

En paralelo, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, publicó lo siguiente en su cuenta de X ‘Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios. Seguimos con atención los próximos acontecimientos y he decidido para ello reunir al gabinete para el día de mañana.’

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los bombardeos de Estados Unidos al territorio venezolano, y le reclamó a las Naciones Unidas por una intervención para promover el diálogo.

Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo.’ expresó Lula en su comunicado.

En este mismo reclamo a las Naciones Unidas, se agregó el presidente Rusia, Vladímir Putin, quien en una rueda de prensa criticó las actividades de intervencionismo, sin consecuencia, de Estados Unidos sobre otros países, como Libia, Nigeria, Siria, y ahora, Venezuela.

Sin embargo, en contra de las posturas de condena, como la de México y otras naciones de América, el presidente de Argentina, Javier Milei, aplaudió las operaciones militares de los Estados Unidos en Venezuela y reprochó las críticas de los ‘Zurdos’ sobre la captura de Maduro.

LAS NACIONES UNIDAS RESPONDE A INTERVENCIÓN DE EU EN VENEZUELA

Por su parte, las Naciones Unidas han publicado su preocupación sobre las acciones de los Estados Unidos contra el territorio soberano de Venezuela; en su publicación de X, la cuenta ‘Instó a todas las partes a actuar con moderación y a respetar plenamente la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos.’

El alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, declaró lo siguiente ‘la protección de la población en Venezuela es primordial y debe guiar cualquier acción futura’.

Temas


Conflictos
política

Localizaciones


Estados Unidos
Latinoamérica
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Organizaciones


ONU

