Precios del oro extienden su caída; se colocan por debajo de la marca de los 5 mil dólares

Internacional
/ 2 febrero 2026
    Los metales experimentaron un fuerte retroceso por el optimismo en torno a los recortes de las tasas de interés en EU ante una reevaluación del liderazgo de la Reserva Federal. FOTO: REFORMA.

El índice del dólar, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de divisas, se ha fortalecido alrededor de 0.8% desde el jueves

NUEVA YORK.-Luego de la caída histórica el viernes pasado, los precios del oro y la plata bajaban en la jornada de hoy, reportó CNBC. Los futuros del oro bajaban 3%, a 4 mil 707 dólares la onza.

El metal dorado bajó casi 10% el viernes, enviando los precios por debajo de la marca de los 5 mil dólares. En tanto, los futuros de la plata caían 0.3% a 78.70 dólares.

Los precios del metal cayeron 28% el viernes, su peor jornada desde marzo de 1980.

El Grupo CME aumentó los requisitos de margen tras la fuerte caída de la semana pasada, con efecto a partir de este lunes tras el cierre del mercado.

Los márgenes de los futuros de oro COMEX se elevaron del 6% al 8%, mientras que los de los futuros de plata COMEX de 5 mil onzas se incrementaron del 11% al 15%.

Fue el pasado viernes que el presidente Donald Trump nominó a al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, para suceder al presidente Jerome Powell tras el fin de su mandato en mayo.

“Como resultado, la tendencia alcista ha regresado, y el impulso independentista que impulsó el oro y la plata a máximos históricos desorbitados justo por debajo de los 5 mil 600 y los 122 dólares por onza la madrugada del jueves se está desmoronando”, declaró José Torres, economista senior de Interactive Brokers.

Christopher Forbes, director de Asia y Oriente Medio en CMC Markets, afirmó que la fuerte caída del oro refleja una corrección clásica tras un repunte extraordinario, más que un quiebre de la tesis alcista a largo plazo.

Un dólar más fuerte hace que el oro, cotizado en dólares, sea menos atractivo para los compradores extranjeros, mientras que las tasas más altas aumentan el costo de oportunidad de mantener el metal amarillo, que no paga intereses, al hacer que los bonos del Tesoro sean más atractivos como refugio seguro.

Warsh ha defendido una política monetaria más restrictiva, y su anuncio como presidente de la Fed ha fortalecido al dólar.

Al mismo tiempo, las declaraciones de Trump que apuntan a un posible acuerdo con Irán parecen haber aliviado las preocupaciones geopolíticas: los futuros del crudo WTI cayeron alrededor de un 4% el lunes.

A corto plazo, los precios del oro se mantendrán elevados, pero volátiles, mientras los mercados esperan mayor claridad sobre la dirección política de Warsh, según Forbes.

“Una renovada debilidad del dólar o la confirmación de una postura moderada de Warsh atraería de vuelta a los compradores en las caídas”, afirmó Forbes.

