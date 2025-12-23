Producción industrial en EU cayó un 0.1% en octubre y se restablece en noviembre

WASHINGTON- Tras publicarse los resultados de la actividad económica, después del cierre de Gobierno Federal, fue informado que la producción industrial en Estados Unidos cayó un 0.1% en octubre con respecto al mes anterior, y aumentó después un 0.2% en noviembre.

“En promedio, la producción industrial aumentó un 0.1 por ciento mensual durante octubre y noviembre, la misma tasa de incremento que en septiembre”, según informó este martes la Reserva Federal en un comunicado en el que se indicó que y el ritmo promedio de crecimiento fue “algo más lento que en los últimos 12 meses”.

Se añadió que con respecto al mismo mes de 2024, la producción industrial de noviembre en EU se incrementó en un 2.5%.

Asimismo la producción manufacturera, que representa tres cuartas partes de la producción industrial total, se mantuvo prácticamente sin cambios en noviembre tras haber caído un 0.4% en octubre.

Por otro lado, la producción del sector minero se contrajo un 0.8% en octubre y aumentó un 1.7% el mes siguiente, mientras que el suministro de servicios públicos se expandió un 2.6% en octubre y cayó después un 0.4%.

Asimismo sobre la capacidad industrial, el porcentaje que se mide de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, éste fue del 76% en noviembre, una tasa 3.5 puntos porcentuales inferior a su promedio a largo plazo (1972-2024).

El cierre del Gobierno Federal, el más largo de la historia nacional (duró 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre), privó a la Fed de datos durante el mes de octubre, lo que llevó a la publicación conjunta de los datos de este mes y de noviembre.