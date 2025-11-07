Rusia se acerca a su mayor conquista en Ucrania desde 2023

UCRANIA- Rusia está concentrando su potencia de fuego y sus tropas en la pequeña y castigada ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, y al parecer está a punto de capturar lo que se ha convertido en la puerta de entrada a la región más disputada de la guerra. Tras más de un año de combates, Pokrovsk, centro ferroviario de la región de Donetsk, en gran medida ha quedado reducida a escombros, y su población previa a la guerra, de unos 60,000 habitantes, se ha reducido a menos de 1,300 residentes. Los soldados ucranianos que defienden la ciudad han reportado combates intensos. Casi un tercio de todas las batallas a lo largo del frente, que se extiende por casi 1,200 kilómetros, se libra en Pokrovsk, y la mitad de los ataques rusos con mortíferas bombas planeadoras se centran en la ciudad, dijo el lunes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Estas cifras no pudieron ser verificadas de manera independiente. TE PUEDE INTERESAR: Ucrania ataca importante refinería rusa con drones de largo alcance Aunque los líderes ucranianos afirman que sus fuerzas están recuperando algunos barrios, las tropas rusas parecen haber tomado el control del extremo suroeste de Pokrovsk en los últimos días, según un mapa del campo de batalla elaborado por DeepState, un grupo vinculado al ejército ucraniano. Los soldados rusos también han asegurado dos delgadas columnas en el centro de la ciudad y en su parte occidental, según el mapa, que muestra la mayor parte del resto de Pokrovsk como una zona gris en disputa. “El enemigo sigue acumulando fuerzas en la ciudad”, dijo DeepState en las redes sociales la noche del martes, y añadió que Pokrovsk estaba “siendo absorbida gradualmente”. Sería la mayor ciudad ucraniana que ha caído en manos de las tropas rusas desde Bajmut, en mayo de 2023. Se considera el último gran obstáculo que impide que las tropas rusas se acerquen a Sloviansk y Kramatorsk, las únicas ciudades importantes que permanecen bajo control ucraniano en Donetsk, una región que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha codiciado durante mucho tiempo. La toma de Pokrovsk podría reforzar la narrativa del Kremlin de que Rusia avanza en el campo de batalla y que la guerra solo empeorará para Ucrania si no accede a las onerosas exigencias de Moscú para poner fin al conflicto. Putin ha ignorado los llamados del presidente Donald Trump a un alto al fuego, mientras el Kremlin continúa con su invasión.

Ucrania está luchando por conservar Pokrovsk, en parte para contrarrestar esa narrativa, especialmente mientras busca más apoyo del voluble gobierno de Trump. Las autoridades ucranianas insisten en que unidades especiales están expulsando a los rusos de la ciudad. Zelenski visitó el martes a las tropas en las cercanías y entregó condecoraciones. En un discurso pronunciado la noche del miércoles, dijo que “en Pokrovsk, seguimos destruyendo al ocupante”. Más allá del mensaje geopolítico, la pérdida de Pokrovsk tendría una importancia militar relativamente limitada para Ucrania. Los avances graduales de Rusia han tenido un costo inmenso. Aunque Ucrania busca mantener el control de la ciudad, los mandos militares sostienen que las grandes pérdidas que están infligiendo a las tropas del Kremlin allí afectarán de manera más amplia el esfuerzo bélico ruso. “Lo notable de Pokrovsk es que las fuerzas rusas han tardado tanto en lograr lo que era una de las principales prioridades de Putin”, dijo Laura Cooper, alta funcionaria del Pentágono durante el gobierno de Biden, responsable de los asuntos relacionados con Rusia y Ucrania. “Esto echa agua fría sobre cualquier previsión de una conquista rápida de Donetsk”. Putin ha dejado claro, desde que empezó a fomentar una guerra encubierta en el este de Ucrania en 2014, que su objetivo era controlar toda la región de Donetsk y la vecina Luhansk. No lo ha logrado ni siquiera después de lanzar, en febrero de 2022, la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Una ofensiva rusa este verano, destinada a capturar la totalidad de Donetsk, terminó con avances limitados. El combate en Ucrania se ha transformado en una contienda estancada, como avanzar a través de un pantano de concreto. En las zonas abiertas a lo largo del frente, los drones hacen que sea demasiado peligroso moverse dentro de una franja de unos 24 kilómetros de ancho, conocida como la “zona de muerte”. Es raro ver allí tanques o cualquier otro tipo de equipo pesado. Las tropas ucranianas se ocultan en madrigueras y edificios destruidos, y duermen bajo mantas de kevlar. Las fuerzas rusas se desplazan de un punto a otro en grupos de apenas dos o tres soldados. TE PUEDE INTERESAR: Ucrania logra identificar la ubicación de 339 niños secuestrados por Rusia Los soldados ucranianos dicen que creen que la guerra continuará prácticamente igual, con los rusos sacrificando enormes cantidades de tropas por los avances más pequeños. En total, casi un millón de rusos han muerto o han sido heridos en la guerra, según un estudio reciente, más del doble de la cifra registrada en Ucrania. “El enemigo seguirá avanzando poco a poco”, dijo el teniente coronel Arsen Dmytryk, primer subcomandante y jefe del Primer Cuerpo Azov.

Sin embargo, lo que ocurre en Pokrovsk evidencia un problema fundamental para Ucrania: no tiene suficientes soldados. El frente se ha convertido, en parte, en un juego del tipo Whac-a-Mole, golpea al topo, en el que Ucrania desplaza batallones o brigadas para contrarrestar las incursiones rusas, y los rusos aprovechan cualquier vacío que queda en la línea. A finales del mes pasado, Zelenski dijo que las fuerzas ucranianas estaban superadas en número por ocho a uno en la zona que rodea Pokrovsk. A medida que las tropas rusas se acercan a la ciudad, DeepState —el grupo que elabora los mapas del frente— advirtió que la localidad vecina de Myrnohrad, al este, podría quedar aislada de las fuerzas ucranianas. “Seguimos luchando en la zona de Myrnohrad”, dijo Volodímir, de 26 años, comandante de compañía de una brigada de asalto aéreo que solo se identificó por su nombre de pila, conforme al protocolo militar. “Si Pokrovsk cayera, nosotros también colapsaríamos”. Pokrovsk está a menos de 80 kilómetros de Kramatorsk, con Sloviansk justo al norte. Esas ciudades fortificadas también enfrentan una nueva amenaza: ahora pueden ser alcanzadas por drones de ataque rusos, un avance que en otras ciudades ha hecho que ir en coche a la tienda o montar en bicicleta sea potencialmente mortal para los civiles. TE PUEDE INTERESAR: Afirman que Trump puede enviar misiles Tomahawk a Ucrania sin agotar sus reservas Iryna Bondarenko, de 24 años, dijo que planeaba irse de Sloviansk en cuanto pudiera, en parte debido a los drones de ataque. “Cuando oyes uno, primero zumba y zumba, y luego se va directo hacia ti o hacia algún coche. Da muchísimo miedo”, dijo Bondarenko, madre de un niño de 3 años. “Vuela cerca, y ya está”. A medida que la guerra se ha convertido en un desgaste mortal para Rusia, el ejército ha comenzado a enviar pequeños grupos de hombres —a veces de solo uno o dos— a pie, para intentar infiltrarse tras las líneas ucranianas, ocultándose entre los bosques o los campos. Ese tipo de desplazamiento será mucho más difícil en invierno, cuando los árboles desnudos ofrecen poca cobertura contra los drones y los soldados rusos deben soportar largas marchas que entumecen hasta los huesos. Pero si un número suficiente de estos pequeños grupos logra reunirse en un pueblo o ciudad, intentan atacar. A comienzos de agosto, las fuerzas rusas realizaron una incursión sorpresa cerca de la ciudad de Dobropillia, a unos 20 kilómetros al norte de Pokrovsk. Lograron avanzar unos 14 kilómetros en dos largas columnas que, vistas desde el aire, parecían orejas de conejo.