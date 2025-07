¿Qué implica exactamente ser donante de órganos en EE.UU.?

Por Trinity Webster-Bass

Si en la parte inferior de tu permiso de conducir hay un pequeño corazón rojo con las palabras “donante de órganos”, eso te sitúa en un grupo de más de 173 millones de estadounidenses que están en el registro nacional de donantes de órganos.

La donación de órganos cuenta con un amplio apoyo público, pero los especialistas en ética médica dicen que aún hay confusión sobre cómo es y cómo afecta a pacientes y familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Putin lanza ataque letal con drones sobre Kiev, en respuesta a la ofensiva en Moscú

¿Cómo hacerse donante de órganos?

Cualquier adulto puede inscribirse. En la mayoría de los estados, los adolescentes de tan solo 15 años también pueden expresar su intención de donar, aunque los padres pueden revocar esa decisión.

En la actualidad, alrededor del 90 por ciento de los donantes se inscriben en el registro de su estado en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por su sigla en inglés) de su localidad. Otros se inscriben al registrarse para votar, o a través de un formulario en línea vinculado a sus organizaciones locales de obtención de órganos, conocidas como OPO por su sigla en inglés, que son contratistas federales sin ánimo de lucro que coordinan los trasplantes en cada estado.

Donate Life America, una organización de defensa de los derechos, mantiene una lista nacional de los registros en línea.

Los donantes pueden inscribirse o cambiar su estado en el DMV o por internet, aunque los residentes de algunos estados han tenido problemas para darse de baja del registro.

¿La decisión es legalmente vinculante?

Depende de cómo mueras.

Si te declaran legalmente muerto después de que las pruebas no muestren signos de actividad neurológica —lo que coloquialmente se conoce como “muerte cerebral”—, la condición de donante de órganos de tu permiso es legalmente vinculante, aunque tu familia no esté de acuerdo. En estos casos, se mantiene a los pacientes conectados a un respirador artificial hasta que se extraigan sus órganos.

Si un paciente en estado crítico está en coma y no se espera que se recupere, suele corresponder a la familia decidir si se le retira el soporte vital y se le declara donante, independientemente de los deseos que haya declarado. Los coordinadores de donación de órganos no pueden dirigirse a los familiares hasta que la familia haya decidido retirar el soporte vital.

Después de que un paciente se convierta en donante autorizado, la OPO tiene el control sobre qué órganos utilizar y adónde irán. Puede donarse la mayor parte del cuerpo, desde todos los órganos principales hasta intestinos, piel, córneas e incluso úteros. Los trasplantes de manos y cara son poco frecuentes, pero van en aumento.

Los órganos que no se donan a pacientes vivos pueden ir a la investigación, dejarse en el cuerpo o desecharse.

Si quieres restringir el uso de tus órganos —si no quieres que se utilicen para investigación médica, por ejemplo—, debes especificarlo en tu testamento o en el registro estatal.

Para evitar ventajas injustas, la ley prohíbe de manera estricta que las organizaciones de obtención de órganos los vendan. Pero los grupos pueden vender tejidos para la investigación.

¿Cuándo intervienen las familias?

Si un posible donante de órganos fallece o está a punto de hacerlo, el hospital suele estar obligado a ponerse en contacto con una OPO. La organización comprobará entonces si la persona está en la lista de donantes. Aunque esté en la lista, es poco probable que el paciente se convierta en donante porque la logística es muy complicada.

Si un paciente no está en la lista, la OPO discutirá las opciones con la familia de la persona. Los familiares autorizan alrededor del 44 por ciento de todas las donaciones, según datos de Donate Life America.

Una vez extraídos los órganos, la familia recuperará el cuerpo para los servicios funerarios.

“El cuerpo se restaura tras la recuperación quirúrgica”, dijo Kim McCullough, vocera de Gift of Hope Organ & Tissue Donor Network, una OPO que presta servicios en Illinois e Indiana. A menudo, dijo, “se pueden realizar funerales con el féretro abierto”.

¿Por qué se opondrían algunas personas?

Los trasplantes de órganos salvan vidas. Más de 100.000 personas están en lista de espera, y muchas de ellas no recibirán los órganos que necesitan.

“Cada día mueren 12 o 13 personas por falta de un órgano”, dijo Brian Childs, profesor de bioética de la Universidad Mercer de Georgia.

Aun así, el proceso puede plantear dilemas, sobre todo cuando los deseos del paciente no coinciden con los de la familia.

Para algunas familias, la donación prolonga el proceso de duelo. Pueden esperar entre 24 horas y una semana a que comience la operación de extracción de órganos, mientras el paciente permanece conectado a un respirador artificial.

Algunas familias también han declarado sentirse presionadas para donar por las organizaciones de obtención de órganos a pesar de sus limitaciones, o incluso haber sido ignoradas cuando veían signos de mejoría en sus seres queridos, según ha informado The New York Times.

Aun así, muchas de estas organizaciones utilizan consejeros preparados que tratan a los familiares en duelo con sensibilidad. Y las OPO animan a la gente a hablar de sus planes con sus familias para evitar una dolorosa sorpresa más adelante.

“El momento de tener esa conversación no es cuando una familia se enfrenta al peor momento de su vida”, dijo Harry Wilkins, director ejecutivo de Gift of Hope. “Reconforta mucho a las familias cuando pueden decir: ‘Hemos hablado de esto, sabemos que esto es lo que quiere’”.

c. 2025 The New York Times Company